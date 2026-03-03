Novos radares de velocidade faturaram bastante! Saiba quanto

O Estado português registou um aumento acentuado nas receitas provenientes de multas de trânsito, impulsionado pela fiscalização reforçada e pela entrada em funcionamento de múltiplos novos radares de controlo de velocidade.

Radares de Velocidade renderam 87 milhões de euros em 2025

De acordo com os dados mais recentes da execução orçamental, as receitas com coimas do Código da Estrada passaram de cerca de 70,6 milhões de euros em 2024 para quase 87 milhões de euros no ano passado, um crescimento de cerca de 22,8 %

Apesar deste avanço significativo, o montante arrecadado ficou abaixo do originalmente previsto no Orçamento do Estado para 2025, que apontava para receitas de aproximadamente 99,2 milhões de euros.

O principal motor deste aumento foi a intensificação da fiscalização rodoviária e a instalação de novas infraestruturas de controlo de velocidade. A Autoridade da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), destacou-se pelo crescimento da atividade de fiscalização, registando um aumento excecional na deteção de infrações.