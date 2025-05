Xiaomi 15 Ultra: provavelmente o melhor smartphone da atualidade

Na área dos smartphones há vários segmentos para diferentes carteiras e necessidades. No segmento Premium, onde encontramos os melhores e mais caros smartphones, o Xiaomi 15 Ultra ocupa, provavelmente, a primeira posição. Conheça o que diferencia este smartphone de outros do seu segmento.

O Pplware testou durante várias semanas o Xiaomi 15 Ultra, o mais poderoso e arrojado smartphone dentro da série Xiaomi 15. Trata-se de um equipamento topo de gama, bem ao nível de um iPhone 16 Pro Max, mas com clara vantagem no sistema de câmaras, graças à parceria com a sobejamente conhecida Leica que incorporou um sistema de câmaras de alto desempenho que ombreia com câmaras profissionais. Mas há mais...

Resumo das especificações Técnicas do Xiaomi 15 Ultra

Processador Snapdragon 8 Elite (3 nm) com CPU Oryon V2 Phoenix, oferecendo desempenho de topo e eficiência energética. Este chip é um dos chips mais potentes de 2025.

Memória Disponível com até 16 GB de RAM LPDDR5X e até 1 TB de armazenamento UFS 4.0.

Ecrã AMOLED LTPO de 6,73 polegadas com resolução WQHD+ (3200 x 1440), taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 3.200 nits.

Bateria Capacidade de 5.410 mAh (versão global) com suporte para carregamento rápido de 90 W com fio e 80 W sem fio. Carregamento completo em menos de 30 minutos Autonomia para um dia intenso de uso, com recarga rápida se necessário.

Sistema Operativo HyperOS 2 baseado no Android 15, com funcionalidades de IA como reconhecimento de voz, melhoria de imagem e ecrãs de bloqueio cinemáticos.



Na Caixa

Na caixa do Xiaomi 15 Ultra, especialmente na versão vendida em Portugal, encontramos um conjunto de acessórios relativamente completo — o que é cada vez mais raro nos smartphones topo de gama atuais.

Smartphone Xiaomi 15 Ultra com película protetora já aplicada de fábrica.

com película protetora já aplicada de fábrica. Carregador de 90 W (com fio) - um ponto positivo face a outras marcas como Apple e Samsung, que já não incluem carregador.

um ponto positivo face a outras marcas como Apple e Samsung, que já não incluem carregador. Cabo USB-C para USB-C - Compatível com carregamento rápido e transferência de dados.

- Compatível com carregamento rápido e transferência de dados. Capa protetora premium (normalmente em silicone ou PU) - Protege o dispositivo sem esconder o design.

(normalmente em silicone ou PU) - Protege o dispositivo sem esconder o design. Ferramenta para extração do SIM - Chave metálica para abrir a bandeja do cartão SIM

- Chave metálica para abrir a bandeja do cartão SIM Documentação - Guia rápido de início, cartão de garantia e informações legais.

Construção e Design

No que diz respeito à construção e design do Xiaomi 15 Ultra, destaque para a robustez, qualidade premium e um visual distinto, centrado na "ilha" de câmaras traseiras.

Relativamente aos materiais, a estrutura é em alumínio de grau aeroespacial sólida e leve, que confere rigidez ao corpo do smartphone. A traseira é em couro vegano (PU) que oferece um toque suave, antiderrapante, menos propenso a impressões digitais. Há também uma versão "Silver Chrome", mais brilhante e elegante, mas mais escorregadia.

O ecrã tem tecnologia Xiaomi Shield Glass 2.0, que é um vidro com alta resistência a riscos e impactos, semelhante ao Gorilla Glass Victus 2.

Ao nível do peso, a versão com couro vegan tem ~221 g. A versão com vidro tem ~229 g. As dimensões são 161.4 mm x 75.3 mm x 9,2 mm (há pequenas diferenças para a versão com vidro.

Ecrã

O Xiaomi 15 Ultra apresenta um ecrã de topo que combina tecnologia avançada com uma experiência visual imersiva. O ecrã incorporado neste super smartphone destaca-se pela sua qualidade de imagem e adaptabilidade, proporcionando uma experiência visual superior em diversas condições de iluminação.

O painel é do tipo LTPO AMOLED de 6,73 polegadas, garantindo uma resolução WQHD+ (3200 x 1440 píxeis), com densidade de aproximadamente 522 ppi. O brilho máximo vai até aos 3200 nits, ideal para uso sob luz solar intensa. A taxa de atualização é variável de 1 a 120 Hz (tecnologia LTPO para maior eficiência energética). No que se refere à profundidade de cor, temos 68 mil milhões de cores, com gama de cores DCI-P3.

Som

O Xiaomi 15 Ultra oferece uma experiência sonora de excelência, combinando hardware avançado com tecnologias de áudio de última geração. Vem com altifalantes estéreo com Dolby Atmos® que proporcionam um som envolvente e de alta fidelidade, ideal para música, filmes e jogos.

Tem suporte para reprodução de áudio de 24 bits/192 kHz, tanto com fios como sem fios, garantindo uma qualidade sonora superior. Com a tecnologia Qualcomm XPAN Lossless Audio, é garantido streaming de música em qualidade 96 kHz/24 bits, especialmente quando emparelhado com os auriculares Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Edition.

O dispositivo não possui entrada para auscultadores de 3,5 mm, sendo necessário utilizar adaptadores USB-C ou auriculares Bluetooth.

E ao nível fotográfico, como é o Xiaomi 15 Ultra?

Se nos fosse pedido uma única palavra para descrever a qualidade fotográfica do Xiaomi 15 Ultra diríamos fenomenal!

O sistema de câmaras quadruplo inclui uma câmara principal de 50 MP com sensor Sony LYT-900 de 1 polegada, uma teleobjetiva de 50 MP, uma ultra grande-angular de 50 MP e uma câmara periscópica de 200 MP com zoom ótico de 4,3x. De referir que o sensor principal Sony LYT-900 de 1” capta mais luz, ideal para fotos noturnas e garante elevado alcance dinâmico.

Como referido, o zoom ótico real é de até 4,3x e digital com uma qualidade bem acima da média.

As lentes Leica Summilux oferecem distâncias focais variáveis de 14 mm a 200 mm, proporcionando versatilidade para diferentes estilos fotográficos.

Este equipamento suporta também gravação de vídeo avançada em 8K a 30 fps e 4K até 120 fps, com suporte para Dolby Vision e gravação Log de 10 bits.

Sem dúvida que o sistema de câmaras do Xiaomi 15 Ultra rivalizam com as DSLR (Digital Single Lens Reflex) e destaca-se claramente no segmento dos smartphones.

Algumas fotos tiradas com o Xiaomi 15 Ultra

No caso das fotos noturnas, o Xiaomi 15 Ultra não "esbate" a luz que vem dos sistemas de iluminação públicos, garantindo a melhor captura do cenário. Em plena luz, as fotos são simplesmente perfeitas, assim como em movimento.

E por fim... HyperAI

O Xiaomi 15 Ultra integra o HyperAI, a mais recente plataforma de inteligência artificial da Xiaomi, concebida para potenciar a produtividade, criatividade e funcionalidades multimodais no dispositivo. Esta tecnologia está disponível nos modelos Xiaomi 15, 15 Ultra, Pad 7 e Pad 7 Pro, com planos de expansão para outros dispositivos da marca.

Com o assistente de criatividade com IA é possível a geração automática de vídeos a partir de fotos e vídeos existentes, ou através de prompts de texto, utilizando algoritmos avançados de IA.

Esta IA oferece também ferramentas para aprimorar a clareza das imagens com um único toque, utilizando algoritmos de grande escala. É ainda possível reconhecer e eliminar reflexos indesejados em fotografias, melhorando a qualidade visual das imagens. Possibilita ainda a ampliação inteligente de imagens além dos seus limites originais, preenchendo automaticamente as áreas adicionais de forma coerente.

O HyperAI integra capacidades avançadas de processamento de texto, som e imagem, proporcionando uma experiência de usuário mais fluida e inteligente.

Em conclusão....

O Xiaomi 15 Ultra destaca-se claramente como sendo uma opção de topo para entusiastas de fotografia, oferecendo um conjunto de câmaras versátil e de alta qualidade.

Destaque também para o ecrã que apresenta uma qualidade impressionante. No que diz respeito ao design, aparentemente parece "volumoso" por causa do sistemas câmaras. No entanto, com uma utilização diária, facilmente nos adaptamos e nem damos conta de o ter no bolso. As funcionalidades avançadas e a qualidade e materiais de construção, conjugadas como o que foi referido anteriormente, fazem do Xiaomi 15 Ultra (provavelmente) o melhor smartphone da atualidade.

O Xiaomi 15 Ultra está disponível em Portugal por 1.499,99 € na versão com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

