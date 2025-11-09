Ryanair: bilhetes em papel acabam já este mês! O que fazer para viajar?

A Ryanair anunciou que, a partir de 12 de novembro de 2025, deixará de aceitar cartões de embarque impressos (ou seja, passagens de papel ou versões impressas em casa). Saiba o que tem de fazer para viajar.

Para viajar na Ryanair vai ter de usar a app myRyanair

A medida faz parte de uma transformação digital da companhia, que já afirma que cerca de 80% dos seus mais de 200 milhões de passageiros por ano já utilizam cartões de embarque digitais.

Para viajar, todos os passageiros deverão usar a app “myRyanair” para gerar o cartão de embarque digital.

Com esta medida, a Ryanair torna-se uma das primeiras grandes companhias aéreas europeias a adotar um sistema 100% digital para o processo de embarque.

A Ryanair afirma, no entanto, que haverá um período de adaptação até ao início de 2026, durante o qual será “tolerante” com passageiros que ainda apresentem bilhetes impressos.