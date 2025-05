Jovem revela técnica no LinkedIn para ser o primeiro a candidatar-se a vagas de emprego

Michael Yan, um jovem de 25 anos, fundador e CEO da Simplify, partilhou recentemente no LinkedIn um método que lhe permitiu receber propostas de estágio de empresas de renome como a Meta, Microsoft e Google. Esta abordagem possibilitou-lhe aceder às vagas do LinkedIn antes da maioria dos outros candidatos...

A descoberta que mudou a sua procura de emprego no LinkedIn

Conforme relatado por Yan ao Business Insider, em 2018, enquanto frequentava o primeiro ano de informática na Universidade de Stanford, o jovem procurava empresas para realizar os seus primeiros estágios.

Devido à sua formação na área tecnológica, Yan notou que o URL da secção de empregos do LinkedIn exibia o número "86400". Este valor não é aleatório: corresponde ao número de segundos existentes em 24 horas.

Consequentemente, quando Yan solicitava ao LinkedIn as ofertas de emprego das "Últimas 24 horas", a plataforma mostrava-lhe sempre aquelas que tinham sido publicadas no dia anterior, e não necessariamente nas horas mais recentes.

A partir dessa constatação, Yan passou a aceder ao separador "Vagas" do LinkedIn, realizava uma pesquisa pelo perfil profissional desejado e aplicava o filtro "Data do anúncio" para "Últimas 24 horas". De seguida, alterava o valor do parâmetro "f_TPR" do URL, visível na barra de endereços, de "r86400" para "r3600", que é o número de segundos numa hora.

Desta forma, o jovem candidato "otimizou" a pesquisa de emprego no LinkedIn, obtendo acesso às ofertas publicadas na última hora. Isto permitia-lhe ser consistentemente um dos primeiros a candidatar-se às vagas disponíveis.

Consegui propostas de estágio na Meta e na Google porque me candidatei às ofertas poucas horas após a sua publicação.

Afirmou o jovem na sua publicação.

Acesso "privilegiado" a grandes empresas

Yan percebeu que, ao modificar manualmente estes URL, conseguia aceder às ofertas mais recentes antes de outros utilizadores. Esta prática colocava o seu currículo entre os primeiros da lista de candidaturas, o que poderia melhorar consideravelmente as suas perspetivas de contratação para estágios.

Muitas empresas analisam as candidaturas por ordem de chegada, pelo que figurar entre os primeiros a submeter a candidatura posiciona o candidato favoravelmente para uma eventual entrevista.

Qualquer vantagem é bem-vinda num cenário laboral desafiante. Segundo um relatório da Handshake de 2024, 57% dos jovens da Geração Z que preveem entrar no mercado de trabalho em 2025 demonstram pessimismo quanto ao início das suas carreiras.

Cerca de 63% atribuem esse sentimento a um mercado de trabalho extremamente competitivo. Os dados indicam que estes recém-graduados já enviaram 24% mais candidaturas do que os finalistas do ano anterior.

