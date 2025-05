Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Under The Milky Way - The Church

The Temptations (por vezes abreviado como The Temps ou The Tempts) é um grupo vocal americano que conquistou fama como um dos números mais bem-sucedidos a gravar para a Motown Records. O repertório do grupo incluiu, ao longo da sua carreira de cinco décadas, R&B, doo-wop, funk, disco, soul e adult contemporary.

História Formados em Detroit, Michigan, em 1960, como The Elgins, os Temptations sempre contaram com pelo menos cinco vocalistas/bailarinos do sexo masculino. O grupo, célebre pela sua coreografia inconfundível, harmonias distintas e roupas usadas em palco, já foram definidos como tão influentes para a soul como os Beatles foram para o pop e o rock. Tendo vendido dezenas de milhões de álbuns,[2] os Temptations são um dos grupos de maior sucesso na história da música e foram descritos como o grupo vocal masculino definitivo dos anos 60. O grupo tem o maior tempo de contrato com a Motown, depois de Stevie Wonder, tendo permanecido com a gravadora por um total de quarenta anos: dezasseis de 1961 a 1977, e mais 24 de 1980 a 2004 (de 1977 a 1980 estiveram contratados pela Atlantic Records). Em 2009 os Temptations continuam a atuar, e gravam para a Universal Records com o único membro vivo da formação original, o cofundador Otis Williams.

O grupo original incluía os membros de dois grupos vocais de Detroit: The Distants, com o segundo tenor Otis Williams, o primeiro tenor Elbridge "Al" Bryant e o baixo Melvin Franklin, e o primeiro tenor/falsetto Eddie Kendricks e o segundo tenor/barítono Paul Williams (sem parentesco com Otis), dos The Primes. Entre alguns dos cantores mais célebres que passaram pelo grupo estiveram David Ruffin e Dennis Edwards (ambos dos quais se tornaram artistas a solo de sucesso pela Motown após deixarem o grupo), Richard Street (outro ex-Distant), Damon Harris, Ron Tyson, Ali-Ollie Woodson, Theo Peoples e G.C. Cameron. Tal como o seu "grupo-irmão" feminino, as Supremes, a formação das Temptations mudou frequentemente, especialmente nas últimas décadas.

Ao longo da sua carreira os Temptations lançaram quatro singles que atingiram a primeira posição da Billboard Hot 100 e 14 singles que atingiram a primeira posição na categoria R&B. A sua obra valeu-lhes ainda três Prémios Grammy, para o compositor e o produtor musical responsável pelo seu êxito de 1972, "Papa Was a Rollin' Stone"; o grupo foi o primeiro contratado da Motown a conquistar um Grammy. Seis dos Temptations (Dennis Edwards, Melvin Franklin, Eddie Kendricks, David Ruffin, Otis Williams e Paul Williams) foram nomeados para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1989, e quatro canções clássicas do grupo, "My Girl", "Ain't Too Proud to Beg" "Just my Imagination" e "Papa Was a Rollin' Stone", foram incluídas nas suas 500 Canções que Formaram o Rock and Roll.

