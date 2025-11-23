Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Monkey Wrench - Foo Fighters

Foo Fighters é uma banda de rock norte-americana formada em 1994, em Seattle, Washington. A banda foi fundada pelo ex-baterista dos Nirvana, Dave Grohl, como um projeto de um homem só, após a dissolução dos Nirvana, devido ao suicídio de Kurt Cobain. O projeto recebeu o nome de Foo Fighter, uma alcunha cunhada pelos pilotos de aviões norte-americanos para OVNIs e outros fenómenos aéreos. Ao longo da sua carreira os Foo Fighters ganharam 12 prémios Grammy, quatro vezes o de Melhor Álbum de Rock. Foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 2021, o seu primeiro ano de elegibilidade.

Antes do lançamento do álbum de estreia, em 1995, os Foo Fighters, que contavam com Dave Grohl como o único membro oficial, recrutaram o baixista Nate Mendel e o baterista William Goldsmith, ambos ex-Sunny Day Real Estate, e também o guitarrista de digressão dos Nirvana, Pat Smear. A banda começou com atuações em Portland, Oregon. Goldsmith saiu durante a gravação do segundo álbum, The Color and the Shape (1997), devido a divergências relativamente à bateria, a maioria das partes da mesma foram regravadas por Grohl. Smear deixou a banda pouco tempo depois, mas apareceu frequentemente como convidado a partir de 2005, voltando a ser membro oficial em 2010.

Smear e Goldsmith foram substituídos por Franz Stahl e Taylor Hawkins; Stahl foi despedido antes da gravação do terceiro álbum do grupo, There Is Nothing Left to Lose (1999). Antes da digressão do álbum Chris Shiflett juntou-se na guitarra, acabando por gravar com o grupo o quarto álbum One by One, em 2002. Seguiu-se o duplo disco In Your Honor (2005), que foi dividido entre músicas acústicas e outras com sonoridade mais pesada, e Echoes, Silence, Patience & Grace, em 2007, alternando entre tais estilos.

O sétimo álbum de estúdio dos Foo Fighters, Wasting Light (2011), produzido por Butch Vig e gravado na garagem de Grohl, foi o primeiro a liderar a tabela de álbuns norte-americana, e teve Pat Smear a ser novamente creditado como membro oficial. O oitavo álbum, Sonic Highways (2014), foi gravado em 8 cidades diferentes juntamente com uma mini-série televisiva sobre a música de tais lugares dirigida por Grohl. Concrete and Gold (2017) foi o segundo álbum dos Foo Fighters a alcançar o primeiro lugar nos Estados Unidos e o seu primeiro álbum de estúdio a contar com o teclista de longa data e digressão, Rami Jaffee, como membro oficial. Em 2021, a banda lançou o seu décimo álbum, Medicine at Midnight. A 25 de março de 2022, o baterista Taylor Hawkins foi encontrado morto no seu quarto de hotel, em Bogotá, na Colômbia. O grupo gravou no ano seguinte But Here We Are em tributo a Hawkins, e escolheu Josh Freese como o seu novo baterista.

