Spotify teve 300 TB de dados roubados e músicas que podem ser descarregadas

Depois dos livros, agora é a vez da música. O Anna's Archives, uma plataforma online conhecida pelo seu ambicioso projeto de criar "a maior biblioteca aberta da história da humanidade", poderá em breve estar à frente da maior biblioteca musical do mundo. Conseguiram roubar 300 TB de dados e músicas ao Spotify e que podem podem descarregadas via torrent.

Spotify teve 300 TB de dados roubados

O site Anna's Archives, cuja missão é arquivar livros de todo o mundo e oferecê-los para download gratuito (mas ilegal), quer claramente diversificar o seu conteúdo. Os membros que fundaram a plataforma acabam de anunciar que salvaram o Spotify. Para isso retiraram ilegalmente 300 TB de músicas desta plataforma.

“Esta recolha de dados do Spotify é a nossa humilde tentativa de iniciar um ‘arquivo de preservação’ para a música. Claro que o Spotify não tem toda a música do mundo, mas é um bom começo”, explica a equipa por detrás dos Anna’s Archives.

Este é, de facto, um ótimo começo. A base de dados recuperada pelo grupo e disponibilizada para download pesa nada mais nada menos que 300 terabytes. Dos 256 milhões de faixas alojadas pelo Spotify, o site indica que guardou quase todos os metadados das músicas. Além disso, cerca de 86 milhões de ficheiros de música, representando 99,6% dos streams, terão sido guardados pela plataforma.

Músicas podem ser descarregadas via torrent

O Anna's Archives, que se centra sobretudo em textos, explica que não pretende distinguir entre tipos de media na sua missão de "preservar o conhecimento e a cultura da humanidade". Depois de "ter descoberto uma forma de recuperar o Spotify em grande escala", a equipa afirma que quis aproveitar a oportunidade para " construir um arquivo musical orientado principalmente para a preservação ".

Embora, de um modo geral, a música já esteja bem preservada, as coleções digitalizadas partilhadas online, sobretudo via torrents, sofrem de vários problemas. O primeiro é que estes backups se concentram principalmente nos artistas mais populares. O segundo é que estes ficheiros são frequentemente oferecidos na sua mais alta qualidade, resultando em ficheiros muito grandes que tornam o backup mais complexo.

Por enquanto, o site Anna's Archives explica que "Por ora, este é um arquivo destinado exclusivamente à preservação". Os metadados da biblioteca do Spotify e 86 milhões de faixas salvas podem ser baixados como um único arquivo disponível via torrent. A plataforma indica, no entanto, que dependendo do nível de interesse gerado, poderá "adicionar o download de arquivos individuais".