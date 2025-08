Spotify está a aumentar os preços em todo o planeta! Como fica em Portugal?

Os preços dos planos do Spotify para o seu serviço de streaming estão constantemente a ser ajustados. Vai contra a vontade dos utilizadores, mas é algo inevitável. Agora, a gigante do streaming volta a ajustar os valores dos seus planos e Portugal não parece ficar fora destas mudanças, ainda que de forma diferente do que parece ser o novo normal.

Spotify está a aumentar os preços

O Spotify está a aumentar os preços em várias regiões do planeta, poucos dias após ter divulgado resultados dececionantes. O Spotify anunciou nesta segunda-feira que os subscritores Premium na Europa, Sul da Ásia, Médio Oriente, África, América Latina e Ásia-Pacífico serão notificados sobre as alterações de preços “no próximo mês”. O e-mail de exemplo mostra um aumento mensal de 1€, de 10,99€ para 11,99€ num país não especificado.

Infelizmente, o anúncio do Spotify não menciona os países afetados. Uma verificação pontual em vários países europeus, utilizando snapshots do Internet Archive de julho, mostra que já foram aplicados aumentos de 1€/mês para novos clientes em Espanha, Itália e outros. Os países europeus que aumentaram os preços das subscrições nos últimos meses, incluindo França, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, não parecem ter sido afetados por novos aumentos.

Como fica o streaming em Portugal?

Olhando em concreto para os preços que vão ser publicados em Portugal, fica claro que a empresa de streaming parece estar com planos mistos. Comparando com o que estava em vigor no mês passado, através de uma análise dos snapshots do Internet Archive de julho, há alguns onde o preço se mantém e outros em que é alterado.

Assim, e com base nos preços atualmente anunciados em Portugal, o Plano Individual vai continuar a custar 7,99 €/mês. Também o Plano Estudante continua a custar 4,49 €/mês.

As alterações em Portugal surgem depois. Os planos Duo e Família 4 (aparentemente uma nova proposta) e Família 6, que passam a custar 11,99 €/mês, 15,49 €/mês e 16,99 €/mês, respetivamente.

Um aumentos dos planos esperado ou não?

O Spotify apresentou resultados positivos para o crescimento de subscritores pagos no seu relatório trimestral de resultados de 29 de julho. A previsão de lucros do Spotify ficou abaixo das estimativas dos analistas. O preço das ações do Spotify caiu 11,5% no mesmo dia, reduzindo em 16 mil milhões de dólares o valor de mercado da empresa.

Questionado sobre o porquê de o Spotify não aumentar os preços com mais frequência, o CEO afirmou que a empresa de streaming dava prioridade à retenção de subscritores a longo prazo. Isto em vez de ganhos de receitas a curto prazo. Estes novos aumentos de preços podem não responder diretamente a estas críticas, uma vez que já se especulava em abril que previa aumentar os preços na Europa e América Latina no verão.