Inteligência Artificial: conheça os tipos de Deep Learning
Deep Learning (ou Aprendizagem Profunda) é uma área do Machine Learning que utiliza redes neuronais artificiais com muitas camadas para aprender padrões complexos a partir de grandes quantidades de dados. Conheça os tipos de Deep Learning.
Com o aumento da capacidade dos computadores e o acesso a dados em grande escala, o Deep Learning tornou-se essencial em várias áreas, como reconhecimento de imagem, processamento de voz, tradução automática, condução autónoma e até sistemas conversacionais.
Ao treinar modelos com muitos exemplos, o Deep Learning consegue melhorar o seu próprio desempenho, tornando-se cada vez mais preciso e eficiente.
Tipos de Deep Learning
O Deep Learning inclui vários tipos de redes neuronais, cada uma usada para problemas diferentes. Aqui estão os principais:
Redes Neuronais Artificiais (ANN – Artificial Neural Networks)
- São o modelo base do Deep Learning.
- Usadas para tarefas simples: classificação, regressão, previsões básicas.
Redes Convolucionais (CNN – Convolutional Neural Networks)
- Direcionados para imagens e vídeo.
- Detetam padrões como bordas, formas, objetos e rostos.
- Usadas em visão computacional, câmaras inteligentes, carros autónomos.
Redes Recorrentes (RNN – Recurrent Neural Networks)
- Trabalham com dados sequenciais: texto, áudio, tempo.
- Conseguem “lembrar-se” do que veio antes (têm memória)
- Versões avançadas:
- LSTM – Memória longa, muito usado em tradução.
- GRU – Mais simples e rápido que a LSTM.
Transformers
- O tipo mais moderno e poderoso.
- Base dos modelos atuais de IA (como ChatGPT).
- Excelentes para texto, tradução, resumo, perguntas e respostas.
Autoencoders
- Aprendem a comprimir (reduzir) e reconstruir dados.
- Usados em deteção de anomalias, compressão e reconstrução de imagens.
GANs (Generative Adversarial Networks)
- Duas redes que competem entre si: uma cria, outra avalia.
- Usadas para gerar imagens, vídeos, vozes e até pessoas fictícias.
Deep Reinforcement Learning
- A rede aprende por tentativa e erro, recebendo recompensas.
- Usado em robôs, jogos, drones, carros autónomos.
Os diferentes tipos de Deep Learning permitem resolver uma grande variedade de problemas, desde o reconhecimento de imagens até a tradução automática e a tomada de decisões em sistemas autónomos.
Cada tipo de rede neuronal tem características próprias: as CNNs são excelentes para visão, as RNNs e Transformers lidam com sequências e linguagem, os Autoencoders aprendem a comprimir informação e as GANs são capazes de gerar conteúdos totalmente novos.
