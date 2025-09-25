Conheça as 6 principais medidas do Governo para a Habitação

Perante a crescente crise no acesso à habitação em Portugal, o Governo apresentou a estratégia “Construir Portugal”, um plano abrangente que reúne cerca de 30 medidas destinadas a aumentar a oferta habitacional.

O objetivo deste novo programa é dar uma resposta estruturada e eficaz a um dos maiores desafios sociais e económicos do país, que é a habitação.

Construir Portugal: Um plano com 6 grandes objetivos

O programa está organizado em torno de seis eixos estratégicos, cada um pensado para atacar diferentes dimensões do problema habitacional:

Aumentar a oferta de habitação – através de novos projetos de construção, reabilitação de edifícios e aproveitamento de imóveis públicos devolutos ou subutilizados. A Lei dos Solos será alterada para permitir que terrenos rústicos possam ser usados em projetos habitacionais a custos controlados ou arrendamento acessível.

– através de novos projetos de construção, reabilitação de edifícios e aproveitamento de imóveis públicos devolutos ou subutilizados. A Lei dos Solos será alterada para permitir que terrenos rústicos possam ser usados em projetos habitacionais a custos controlados ou arrendamento acessível. Reforçar a habitação pública – com um papel mais ativo do Estado na promoção e disponibilização de habitação social e acessível. Estão previstas novas parcerias com autarquias e entidades privadas, bem como o desbloqueio de milhares de casas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

– com um papel mais ativo do Estado na promoção e disponibilização de habitação social e acessível. Estão previstas novas parcerias com autarquias e entidades privadas, bem como o desbloqueio de milhares de casas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Devolver confiança ao arrendamento – criando regras mais claras e estáveis tanto para inquilinos como para senhorios. Inclui incentivos fiscais e contratos mais previsíveis, de forma a atrair investimento privado para o mercado de arrendamento.

– criando regras mais claras e estáveis tanto para inquilinos como para senhorios. Inclui incentivos fiscais e contratos mais previsíveis, de forma a atrair investimento privado para o mercado de arrendamento. Simplificar processos e reduzir burocracia – através de uma reforma profunda do licenciamento urbano, com prazos mais curtos e procedimentos digitalizados. A intenção é acelerar a construção e a reabilitação de habitações, eliminando entraves administrativos.

– através de uma reforma profunda do licenciamento urbano, com prazos mais curtos e procedimentos digitalizados. A intenção é acelerar a construção e a reabilitação de habitações, eliminando entraves administrativos. Facilitar o acesso dos jovens à habitação – com medidas específicas, como a isenção de IMT e Imposto de Selo para jovens até aos 35 anos na compra da primeira casa (até cerca de 316 mil euros), bem como a reformulação do programa Porta 65.

– com medidas específicas, como a isenção de IMT e Imposto de Selo para jovens até aos 35 anos na compra da primeira casa (até cerca de 316 mil euros), bem como a reformulação do programa Porta 65. Assegurar habitação acessível para todos – através de subsídios à renda, novas tipologias de arrendamento acessível e apoios direcionados a famílias com rendimentos mais baixos, garantindo que o direito à habitação seja efetivo.

Construir Portugal: 6 principais medidas

Isenção de impostos na compra de casa por jovens até aos 35 anos, na primeira habitação, com limite de preço estabelecido.

Redução da carga fiscal no arrendamento senhorios que pratiquem rendas acessíveis verão a taxa de IRS baixar de 25% para 10%.

Incentivos para arrendamento acessível isenção de mais-valias em IRS quando o valor da venda de um imóvel for reinvestido em habitação para arrendamento a preços moderados.

Dedução fiscal no IRS para arrendatários o valor dedutível aumentará para 900 € em 2026 e 1.000 € em 2027.

Utilização de património público imóveis devolutos serão reconvertidos em habitação acessível ou estudantil.

Criação de zonas prioritárias de construção áreas urbanas com infraestruturas adequadas terão processos simplificados e incentivos à edificação.



Com este plano, o Governo pretende duplicar a meta de novas habitações até 2030, passando das atuais 25 mil para cerca de 59 mil unidades, abrangendo construção nova, aquisição e reabilitação. O investimento global estimado ultrapassa os 4,2 mil milhões de euros, com cerca de 1,4 mil milhões provenientes do PRR. As 30 medidas podem ser consultadas aqui.