NASA vai desativar a Estação Espacial Internacional em 2030. E o que vem a seguir?

A Estação Espacial Internacional (ISS) tornou-se um dos maiores feitos da humanidade e símbolo da cooperação internacional no espaço. Desde novembro de 2000, mantém uma presença humana contínua em órbita, mas o seu fim já tem data marcada: 2030. A NASA prepara-se para desativar a estação e traçar um novo rumo para a investigação em órbita terrestre baixa.

NASA vai desativar a Estação Espacial Internacional em 2030

Durante 24 horas por dia, sete dias por semana, desde novembro de 2000, a NASA e os seus parceiros internacionais mantiveram uma presença humana contínua em órbita terrestre baixa, incluindo pelo menos um norte-americano, uma sequência que em breve atingirá 25 anos.

Quando vista na história dos voos espaciais, a Estação Espacial Internacional é talvez uma das maiores conquistas da humanidade, um exemplo brilhante de cooperação no espaço entre os Estados Unidos, a Europa, o Canadá, o Japão e a Rússia. Mas todas as coisas boas têm de chegar ao fim.

Em 2030, a Estação Espacial Internacional será desorbitada: dirigida para uma área remota do Oceano Pacífico.

O futuro em órbita: estações espaciais comerciais

Mas com a reforma da estação, a NASA e os seus parceiros internacionais não vão abandonar a sua presença em órbita terrestre baixa. Em vez disso, procuram alternativas para continuar a aproveitar o potencial desta órbita como laboratório de investigação único e para prolongar a presença humana contínua de 25 anos a cerca de 402 quilómetros acima da superfície da Terra.

Em dezembro de 2021, a NASA anunciou três contratos para ajudar a desenvolver estações espaciais privadas, operadas comercialmente, em órbita terrestre baixa.

Durante anos, a NASA enviou com sucesso suprimentos para a ISS com recurso a parceiros comerciais e, mais recentemente, estabeleceu acordos semelhantes com a SpaceX e a Boeing para transporte de tripulação a bordo das naves Dragon e Starliner, respetivamente.

Com base no sucesso destes programas, a NASA investiu mais de 400 milhões de dólares para estimular o desenvolvimento de estações espaciais comerciais e, espera-se, lançá-las e ativá-las antes da desativação da ISS.

Entre a China e o futuro

Em setembro de 2025, a NASA publicou um anúncio preliminar para propostas de parceria da Fase 2 no âmbito das estações espaciais comerciais. As empresas selecionadas receberão financiamento para apoiar revisões críticas de design e demonstrar estações com quatro pessoas em órbita durante pelo menos 30 dias.

Depois, a NASA avançará para a aceitação formal de design e certificação, garantindo que estas estações cumprem os rigorosos requisitos de segurança da agência. O objetivo é que a NASA possa adquirir missões e outros serviços nestas estações de forma comercial, à semelhança do que já acontece hoje com o transporte de carga e tripulação para a ISS.

Quais destas equipas terão sucesso, e em que prazos, ainda está por ver.

Enquanto estas estações estão a ser construídas, os astronautas chineses continuarão a viver e a trabalhar a bordo da sua estação espacial Tiangong, uma instalação tripulada permanentemente por três pessoas que orbita a cerca de 402 quilómetros da Terra.

Consequentemente, se a sequência de ocupação contínua da ISS terminar, a China e a Tiangong passarão a deter o recorde da estação espacial habitada continuamente durante mais tempo: já conta com cerca de quatro anos de atividade.

Levará ainda alguns anos até que estas novas estações comerciais circulem a Terra a cerca de 28.000 quilómetros por hora e até que a ISS seja desorbitada em 2030.

Portanto, enquanto pode, aproveite para olhar para o céu e desfrutar da vista. Na maioria das noites em que a ISS passa, o espetáculo é simplesmente magnífico: um ponto de luz azul-branca brilhante, normalmente o objeto mais luminoso no céu, descrevendo silenciosamente um arco gracioso.

Os nossos antepassados dificilmente poderiam imaginar que, um dia, um dos objetos mais brilhantes do céu noturno seria concebido pela mente humana e construído pelas mãos humanas.