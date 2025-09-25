Rugged phones: o que são e porque há cada vez mais pessoas a comprar?

Num mercado onde os smartphones se parecem cada vez mais entre si, existe um segmento que quebra essa lógica: os smartphones robustos (rugged phones). Estes dispositivos foram desenvolvidos não apenas para oferecer conectividade, mas para sobreviver em condições extremas, como quedas, submersão em água ou temperaturas extremas.

Embora ainda pouco conhecidos do público em geral, os Rugged phones estão a ganhar espaço entre profissionais, aventureiros e utilizadores que dão prioridade à durabilidade em vez do design minimalista.

O que torna um Rugged phones (smartphone "robusto")?

Um smartphone robusto é construído para resistir a ambientes agressivos. Diferencia-se dos modelos convencionais em diversos pontos:

Certificações de resistência Como IP68/IP69K (proteção contra água e poeira) e MIL-STD-810H (padrão militar contra impactos, pressão e temperaturas extremas).

Estrutura reforçada Com armações metálicas, cantos amortecidos e carcaças que absorvem impactos.

Ecrã protegido Com vidro temperado e sensibilidade ao toque mesmo com luvas ou dedos molhados.

Autonomia prolongada Baterias de alta capacidade que garantem dias de uso sem precisar recarregar.



Ulefone Power Armor 27T Pro: um dos mais populares Rugged phone

Um ótimo exemplo na categoria dos Rugged phones é o Power Armor 27T Pro, que combina resistência militar com tecnologia avançada voltada para uso profissional.

Este modelo vem equipado com uma câmara térmica FLIR Lepton 3.5, ideal para identificar fugas de calor, inspecionar equipamentos elétricos ou localizar pessoas e animais em baixa visibilidade. Além disso, destaque para:

Bateria de 8500 mAh com carregamento rápido de 66W

de 8500 mAh com carregamento rápido de 66W Ecrã FHD+ com taxa de atualização de 120 Hz

FHD+ com taxa de atualização de 120 Hz Processador MediaTek Dimensity 6100+ com suporte para redes 5G

MediaTek Dimensity 6100+ com suporte para redes 5G Câmara dupla traseira (64 MP + térmica FLIR) e frontal de 16 MP

dupla traseira (64 MP + térmica FLIR) e frontal de 16 MP Certificações IP68/IP69K e MIL-STD-810H

Isso o torna uma ferramenta útil não apenas para setores como construção civil, energia ou serviços de emergência, mas também para quem faz trilhos a correr ou de bicicleta, camping ou desportos de aventura.

Por que estão a tornar-se mais populares?

O aumento da procura por esses dispositivos está ligado a diversos fatores:

Maior consciência sobre durabilidade e sustentabilidade tecnológica : Um smartphone robusto dura mais e gera menos lixo eletrónico.

: Um smartphone robusto dura mais e gera menos lixo eletrónico. Trabalho em mobilidade: Profissionais que atuam fora do escritório (agricultores, técnicos, motoristas) precisam de equipamentos confiáveis.

Profissionais que atuam fora do escritório (agricultores, técnicos, motoristas) precisam de equipamentos confiáveis. Crescimento de atividades ao ar livre: Mais pessoas procuram smartphones que possam acompanhar o seu ritmo, sem medo de danos.

Ulefone, uma referência no segmento

Entre as marcas especializadas nesse tipo de equipamento, a Ulefone destaca-se pelo seu compromisso com a inovação. Os dispositivos da marca aliam resistência certificada com recursos modernos, oferecendo um equilíbrio entre desempenho e durabilidade.

Em resumo, smartphones robustos não são para todos, mas são ideais para quem precisa de um smartphone que seja verdadeiramente resistente à água, ao pó ou aos impactos. Modelos como o Power Armor 27T Pro mostram que é possível ter um dispositivo resistente, inteligente e pronto para qualquer cenário.