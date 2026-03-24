Estas aplicações podem estar a deixar o seu smartphone mais lento

Por ser um aliado do dia a dia, um smartphone lento é fonte de stress, especialmente para os utilizadores menos pacientes. Por isso, saiba que aplicações podem estar a prejudicar a fluidez do seu dispositivo e guarde as dicas que temos para melhorar ou resolver o problema.

As aplicações que tem instaladas e utiliza diariamente podem ser a principal causa da lentidão do seu smartphone, já que recorrem constantemente à RAM e ao CPU para funcionar sem falhas.

Se o dispositivo tiver pouca memória - menos de 8 GB, por exemplo - e estiver a usar aplicações mais exigentes em termos de dados e energia, é natural que surjam problemas de desempenho.

Apps que podem estar a deixar o seu smartphone mais lento

TikTok

Utiliza muita cache para pré-carregar vídeos e garantir reprodução imediata. Ver conteúdos em alta definição exige bastante do CPU. Pode ocupar muito armazenamento e afetar o desempenho geral.

Google Fotos

Funciona sobretudo ligado à cloud, sincronizando fotos em segundo plano, num processo que consome CPU, rede e armazenamento da conta Google. Pode causar lentidão, especialmente com backups ativos. Desativar a sincronização, nas Definições, pode melhorar o desempenho.

WhatsApp

Pode tornar o telemóvel mais lento devido à acumulação de ficheiros como fotos e vídeos. Funciona constantemente em segundo plano para notificações e backups, consumindo recursos. O impacto é maior em dispositivos com pouco armazenamento ou pouca RAM.

Spotify

Guarda músicas em cache para evitar interrupções no streaming, o que pode ocupar muito espaço e causar lentidão se o armazenamento estiver cheio. Além de modos de poupança poderem afetar a fluidez da app, bibliotecas grandes agravam o problema.

Google Maps

Usa intensivamente GPS e dados em tempo real, exigindo muitos recursos. Pode funcionar em segundo plano constantemente. Consome bateria e dados móveis fora de Wi-Fi. Infelizmente, limpar a cache não resolve totalmente o impacto no desempenho.

Instagram

Pré-carrega conteúdos para navegação fluida, consumindo cache e recursos. Envia muitas notificações que ativam o processador frequentemente. Atualiza dados em segundo plano, usando CPU e dados. Reduzir notificações pode ajudar a melhorar o desempenho.

Embora seja possível controlar a cache, libertar espaço ou limitar permissões e atividade em segundo plano, essas soluções nem sempre são práticas no dia a dia.

Além disso, há aplicações que precisam mesmo de funcionar continuamente em segundo plano, sobretudo as que dependem da localização, como apps de atividade física ou navegação com base em mapas.

De qualquer forma, para perceber quais são as mais exigentes, pode consultar as definições de bateria e analisar o consumo por aplicação: em geral, quanto maior o consumo de energia, maior o impacto no desempenho. Em alguns casos, a melhor solução passa por optar por alternativas mais leves ou ajustar as permissões.

No geral, desinstalar e voltar a instalar uma aplicação pode melhorar o desempenho da própria app e do smartphone, porque elimina cache acumulada, ficheiros temporários e possíveis erros, tornando a aplicação mais leve e corrigindo falhas. No entanto, o efeito será temporário se o uso voltar ao mesmo padrão.

Se o problema for falta de espaço, pouca RAM ou apps muito exigentes, a solução mais eficaz é reduzir o número de aplicações ou optar por versões mais leves.