Hyundai distinguida com oito prémios nos IDEA 2025 e reforça liderança em design

A Hyundai Motor Company voltou a destacar-se no panorama mundial do design, ao conquistar oito prémios nos International Design Excellence Awards (IDEA) 2025, uma das competições mais conceituadas da área.

Reconhecimento global

Criados em 1980 pela Industrial Designers Society of America (IDSA), os IDEA distinguem anualmente projetos de referência, avaliando critérios como inovação, benefícios para o utilizador e impacto social.

Este ano, a Hyundai foi premiada em várias frentes, com distinções que vão da mobilidade automóvel e transportes a soluções industriais, ambientes e design de serviços.

Segundo SangYup Lee, Vice-Presidente Executivo e Diretor do Design Global da Hyundai, este reconhecimento “confirma o compromisso em desenvolver designs inovadores que não só elevam a mobilidade, como também enriquecem estilos de vida e refletem a responsabilidade da marca perante a sociedade”.

Os projetos distinguidos

Na categoria Automotive & Transportation, o SUV 100% elétrico Hyundai IONIQ 9 recebeu o Bronze, enquanto o novo SUV premium Palisade e o concept car a hidrogénio Initium foram distinguidos como finalistas.

Na categoria Environments, o projeto CX Smart Farm, do Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS), conquistou a Prata e ainda o exclusivo Curator’s Choice Award, atribuído apenas a um projeto por ano. Já o restaurante Na Oh recebeu menção como finalista.

Na categoria Commercial & Industrial, o exoesqueleto industrial X-ble Shoulder foi finalista. Por sua vez, em Service Design, também o Automatic Charging Robot (ACR) foi reconhecido.

Com estes resultados, a Hyundai confirma a sua posição única ao alcançar distinções nos quatro maiores concursos internacionais de design — iF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award e IDEA — reforçando a sua liderança global em inovação e competitividade de design ￼.