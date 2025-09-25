PplWare Mobile

Tensão na indústria da IA: xAI processa a OpenAI por roubo de segredos comerciais

· Inteligência Artificial 1 Comentário

Autor: Rui Neto

  1. Max says:
    25 de Setembro de 2025 às 19:01

    Isto é uma questão “mais velha do que a Sé de Braga”, dos engenheiros que vão de uma tecnológica para outra (e de um país para outro) no fim do contrato, que tinham uma cláusula de confidencialidade … mas que …
    Há outra notícia mais relevante sobre Musk e a xAI/Grok, que deu post em 14/09/2025: dos 1000 funcionários que tinha a xAI, Musk despediu 500, para além da saída de executivos de alto perfil.
    De modos que … juntar mais uma acusação em tribunal contra a OpenAi, como diz o outro – é para disfarçar: “Vejam, eles estão a progredir à nossas custas!” Como se a xAI não tivesse ido buscar à OpenAI todos os engenheiros que pode … eles é que estão de regresso, com queixas de que o ambiente na xAI é opressivo.
    https://pplware.sapo.pt/inteligencia-artificial/xai-despede-500-trabalhadores-do-setor-de-ia-mas-tem-um-truque-na-manga/

