Tensão na indústria da IA: xAI processa a OpenAI por roubo de segredos comerciais

A empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, a xAI, deu início a um processo legal contra a sua rival OpenAI. A queixa alega que a criadora do ChatGPT se apropriou indevidamente de segredos comerciais, adensando a disputa entre as duas gigantes tecnológicas.

A base da acusação da xAI à OpenAI

A xAI, liderada por Elon Musk, acusou formalmente a OpenAI de roubo de segredos industriais, numa ação judicial recente. Este processo surge na sequência de uma queixa anterior da empresa contra um ex-funcionário, Xuechen Li, por alegadamente ter subtraído informação confidencial antes de aceitar um cargo na OpenAI.

No mais recente desenvolvimento, noticiado pelo portal Sherwood, a xAI argumenta que as ações de Li não são um caso isolado. Pelo contrário, fazem parte de "um padrão mais vasto e profundamente preocupante de apropriação indevida de segredos comerciais, concorrência desleal e interferência intencional nas relações económicas por parte da OpenAI".

Segundo os advogados da xAI, a OpenAI terá recrutado outros dois colaboradores da empresa de Musk que também levaram consigo informação proprietária.

As alegações em detalhe...

A queixa detalha as ações de outros ex-colaboradores:

Outro engenheiro dos primórdios da xAI - Jimmy Fraiture - também recolheu o código-fonte da xAI e transferiu-o para os seus dispositivos pessoais para o levar para a OpenAI, onde trabalha atualmente.

Pode ler-se no documento do processo.

Para além do roubo de código, a acusação estende-se à estratégia operacional da empresa. O processo afirma que "um executivo sénior da área financeira levou outra peça do puzzle para a OpenAI - a 'fórmula secreta' da xAI para a implementação rápida de centros de dados - sem qualquer intenção de cumprir as suas obrigações legais para com a xAI".

