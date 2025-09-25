Tensão na indústria da IA: xAI processa a OpenAI por roubo de segredos comerciais
A empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, a xAI, deu início a um processo legal contra a sua rival OpenAI. A queixa alega que a criadora do ChatGPT se apropriou indevidamente de segredos comerciais, adensando a disputa entre as duas gigantes tecnológicas.
A base da acusação da xAI à OpenAI
A xAI, liderada por Elon Musk, acusou formalmente a OpenAI de roubo de segredos industriais, numa ação judicial recente. Este processo surge na sequência de uma queixa anterior da empresa contra um ex-funcionário, Xuechen Li, por alegadamente ter subtraído informação confidencial antes de aceitar um cargo na OpenAI.
No mais recente desenvolvimento, noticiado pelo portal Sherwood, a xAI argumenta que as ações de Li não são um caso isolado. Pelo contrário, fazem parte de "um padrão mais vasto e profundamente preocupante de apropriação indevida de segredos comerciais, concorrência desleal e interferência intencional nas relações económicas por parte da OpenAI".
Segundo os advogados da xAI, a OpenAI terá recrutado outros dois colaboradores da empresa de Musk que também levaram consigo informação proprietária.
As alegações em detalhe...
A queixa detalha as ações de outros ex-colaboradores:
Outro engenheiro dos primórdios da xAI - Jimmy Fraiture - também recolheu o código-fonte da xAI e transferiu-o para os seus dispositivos pessoais para o levar para a OpenAI, onde trabalha atualmente.
Pode ler-se no documento do processo.
Para além do roubo de código, a acusação estende-se à estratégia operacional da empresa. O processo afirma que "um executivo sénior da área financeira levou outra peça do puzzle para a OpenAI - a 'fórmula secreta' da xAI para a implementação rápida de centros de dados - sem qualquer intenção de cumprir as suas obrigações legais para com a xAI".
Isto é uma questão “mais velha do que a Sé de Braga”, dos engenheiros que vão de uma tecnológica para outra (e de um país para outro) no fim do contrato, que tinham uma cláusula de confidencialidade … mas que …
Há outra notícia mais relevante sobre Musk e a xAI/Grok, que deu post em 14/09/2025: dos 1000 funcionários que tinha a xAI, Musk despediu 500, para além da saída de executivos de alto perfil.
De modos que … juntar mais uma acusação em tribunal contra a OpenAi, como diz o outro – é para disfarçar: “Vejam, eles estão a progredir à nossas custas!” Como se a xAI não tivesse ido buscar à OpenAI todos os engenheiros que pode … eles é que estão de regresso, com queixas de que o ambiente na xAI é opressivo.
