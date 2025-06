Entregue o seu velho e saia com um novo – a loja que está a conquistar Lisboa

Lisboa ganhou recentemente um novo ponto de paragem obrigatória para quem valoriza tecnologia fiável e atendimento de excelência. A iSell & Repair abriu portas no centro da capital e, em apenas um mês, já conquistou a atenção de centenas de visitantes.

Neste mês de estreia da iSell & Repair em Lisboa, entre curiosos, clientes fiéis e quem procurava simplesmente uma forma rápida e segura de dar nova vida ao seu smartphone ou portátil, já muitos visitaram este novo local.

A fórmula? Um espaço moderno, acolhedor e uma proposta difícil de recusar: entregue o seu equipamento antigo e saia com um recondicionado como novo, com garantia incluída e um atendimento à altura.

Um arranque promissor no coração da cidade

“Passou num instante, mas foi memorável.” É assim que a equipa da iSell & Repair descreve o primeiro mês de portas abertas em Lisboa. Foram centenas de clientes atendidos em apenas 30 dias, o que comprova uma realidade que muitos já sentiam: fazia falta uma loja assim na cidade.

Com um ambiente luminoso, sofás confortáveis e um design pensado para o bem-estar, a loja foi pensada para que cada visita seja simples, rápida e sem stress — e isso fez toda a diferença logo desde a abertura.

Recondicionados com garantia e reparações sem demora

O conceito é simples: quer trocar de telemóvel? Entregue o teu antigo e escolha entre uma vasta gama de smartphones e portáteis recondicionados — iPhones, Samsung, MacBooks, iPads, Apple Watch e até marcas como Xiaomi ou Oppo. Tudo com garantia, sem letras pequenas e sem complicações.

Mas a iSell & Repair é muito mais do que um ponto de venda. É também um centro de reparações rápidas e eficazes. Com mais de 2000 peças e componentes em stock, a grande maioria dos serviços são feitos no próprio dia. As intervenções vão desde ecrãs partidos a substituições de bateria, passando por diagnósticos técnicos detalhados — tudo acompanhado por notificações em tempo real para que saiba sempre em que ponto está a intervenção no equipamento.

Seja para reparar o iPhone que caiu no chão, resolver um problema no Apple Watch ou dar uma segunda oportunidade a um Xiaomi, a loja oferece soluções transparentes, com atendimento personalizado e próximo.

Uma marca com ambição nacional

A iSell & Repair não esconde a sua visão para o futuro: ser a referência nacional em reparações e venda de recondicionados. Lisboa foi o primeiro passo, mas o objetivo é claro — chegar a outras cidades do país, mantendo os mesmos valores de proximidade, agilidade e qualidade no serviço.

Num mercado onde a confiança e a experiência contam mais do que nunca, a marca pretende destacar-se pela forma como cuida dos seus clientes: sempre com transparência, clareza e uma solução à medida de cada caso.

Um convite (e um presente) para Lisboa

Para celebrar a abertura, a iSell & Repair oferece um desconto de 20% (até um limite de 50€) aplicável em reparações, e um desconto de 10€ na compra de equipamentos (iPhone, MacBook ou Samsung), exclusivo a todos os clientes lisboetas, válido até final de junho. É uma forma de agradecer a receção tão calorosa, e também de convidar quem ainda não passou pela loja a conhecer o espaço.

Entregue o seu velho e saia com um novo!

iSell & Repair