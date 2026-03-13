Governo aprovou 4,3 milhões para compra de 1.500 Taser para a PSP e a GNR

O Governo português aprovou a compra de 1.500 tasers (dispositivos elétricos de imobilização) para equipar a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), num investimento de 4,3 milhões de euros.

A decisão foi tomada em Conselho de Ministros e autoriza a despesa para a aquisição destes equipamentos durante 2026.

Segundo o Ministério da Administração Interna, os tasers destinam-se a reforçar a capacidade preventiva e operacional das forças de segurança. Estes dispositivos são considerados armas não letais, utilizadas para imobilizar suspeitos através de descargas elétricas controladas.

O Governo justifica a medida com a necessidade de:

tornar a ação policial mais eficaz no terreno

Reduzir a letalidade em situações de intervenção

Garantir maior proporcionalidade no uso da força pelas autoridades

A forma como os tasers serão distribuídos pelas unidades da PSP e da GNR será definida pelas próprias forças de segurança, por se tratar de uma decisão operacional.

As últimas aquisições deste tipo de equipamento ocorreram em 2017 e 2019, quando foram entregues 393 tasers às forças de segurança no âmbito da lei de programação de equipamentos. Desde então não tinham sido feitas novas compras.

Em termos práticos, estes dispositivos são vistos como uma solução intermédia entre a dissuasão verbal e o uso de arma de fogo, permitindo controlar situações agressivas com menor risco de morte ou ferimentos graves.