Windows 7 ganha uma vida nova inesperada graças ao Firefox

Já todos sabem que o Windows 7 terminou e que a Microosft está focada no Windows 11 como sendo o futuro. Ainda assim, a Mozilla resolveu alargar o suporte ao Firefox no Windows 7 por seis meses. Este sistema operativo ganha assim uma vida nova inesperada graças ao Firefox e à Mozilla.

Firefox traz uma vida nova ao Windows 7

O Windows 7 recusa-se a morrer, e a Mozilla deu aos utilizadores um novo motivo para não se esquecerem dele. Apesar de ter anunciado em fevereiro que iria terminar o suporte ao Firefox para o sistema operativo da Microsoft, a empresa voltou atrás. A Mozilla atualizou a documentação do browser e confirmou que irá oferecer mais tempo de suporte.

A Mozilla adiantou que para garantir que os utilizadores podem continuar a navegar na Web, estão a estender o suporte ao Firefox no Windows 7 por mais seis meses e depois reavaliam a situação. Garantiu também que após este período, se o suporte não for prolongado, os utilizadores deverão atualizar os seus sistemas operativos para continuar a receber atualizações de segurança e de funcionalidades do Firefox.

Segundo dados da Statcounter, o Windows 7 mantém uma quota de mercado de 0,62% a nível mundial. Embora o sistema operativo tenha iniciado o seu declínio há uma década, milhões de utilizadores recusaram-se a atualizar para o Windows 10. Em dezembro de 2022, o Windows 7 ainda estava instalado em 11,2% dos computadores, embora este número tenha caído a pique para menos de 3% em 2025.

Mozilla alarga suporte por mais 6 meses

Por mais estável que seja o Windows 7, os problemas de compatibilidade não se limitam ao Firefox. A maioria das aplicações populares já não funciona nesta versão do sistema operativo, e as atualizações de segurança da Microsoft terminaram em janeiro de 2020. No caso da internet, a infraestrutura de segurança que suporta a web moderna exige protocolos que o kernel do Windows 7 já não consegue executar de forma eficiente ou segura.

"Os sistemas operativos sem suporte não recebem atualizações de segurança e têm vulnerabilidades conhecidas", afirmou a Mozilla. "Sem o suporte oficial da Microsoft, manter o Firefox para sistemas operativos desatualizados é dispendioso para a Mozilla e arriscado para os utilizadores."

O Firefox versão 115 é a última versão compatível com o Windows 7, 8 e 8.1. Após o período de tolerância de seis meses, a Mozilla poderá decidir descontinuar definitivamente o suporte para estes sistemas. Quando isso acontecer, as únicas alternativas serão migrar para uma versão mais recente do Windows ou utilizar um browser como o Supermium, Pale Moon ou Eclipse r3dfox.