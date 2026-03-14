Fim da privacidade no Instagram! Meta retira encriptação nas mensagens

O Instagram acaba de anunciar uma mudança que promete gerar enorme controvérsia. A rede social da Meta vai deixar de oferecer encriptação de ponta a ponta nas mensagens privadas. Esta é ma decisão que pode colocar em risco a privacidade de milhões de utilizadores em todo o mundo.

Será o fim da privacidade no Instagram?

É surpreendente que uma plataforma que desempenhou um papel crucial na popularização da encriptação de ponta a ponta decida finalmente abandoná-la. Mas o que também chama a atenção é a forma como o Instagram escolheu anunciar a mudança, revelando-a através de uma atualização silenciosa no seu site de suporte .

Na publicação, o Instagram indicou que a encriptação de ponta a ponta nas mensagens deixará de estar disponível a partir de 8 de maio. Desta forma, a Meta está a remover uma funcionalidade crucial de privacidade de uma das suas plataformas mais populares. Permite que apenas os participantes de uma conversa vejam o seu conteúdo. Ninguém fora, nem mesmo o Instagram, conseguia ver o que estava a ser enviado nestas comunicações.

Um ponto crucial a salientar é que o Instagram não tem encriptação de ponta a ponta ativada por omissão, ao contrário do WhatsApp e outras plataformas. Isto significa que os utilizadores precisam de ativá-la manualmente. E é esse o argumento que a Meta utiliza para justificar a remoção desta funcionalidade de privacidade.

Meta retira encriptação nas mensagens

Embora a empresa não tenha especificado os motivos desta decisão na sua página de ajuda, a Meta indicou uma razão. Indicaram que os utilizadores não estavam a usar encriptação de ponta a ponta no Instagram, e foi por isso que decidiram removê-la.

Independentemente de as pessoas o estarem a usar ativamente ou não, ter a opção de utilizar encriptação de ponta a ponta ainda é essencial. Muitos utilizadores do Instagram podem até ter assumido que a proteção estava ativada por defeito, em vez de ser opcional. Talvez tivesse sido mais sensato divulgar proactivamente a informação sobre a mesma, em vez de remover o recurso alegando que ainda é oferecido noutros serviços da empresa.

O caso do Instagram também pode criar um precedente perigoso, especialmente se permitir que outros sigam o exemplo usando razões semelhantes. Para já, alguns utilizadores da rede social pertencente à Meta começaram a receber notificações sobre esta alteração dentro da aplicação.