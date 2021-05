Encriptação de mensagens do Instagram e Messenger não chegará até 2022

O Messenger e o Instagram são dois dos serviços de comunicação mais utilizados pelo mundo todo. No entanto, uma das garantias de segurança e privacidade, a encriptação ponta-a-ponta, ainda não existe por defeito, nem no serviço de mensagens do Facebook, nem no do Instagram.

A levar efetivamente o seu tempo, estes dois canais não terão mensagens encriptadas, pelo menos, até 2022.

Encriptação ponta-a-ponta em 2022 é a promessa

Um dos grandes trunfos do Signal, por exemplo, contra os serviços de mensagens do Facebook é exatamente a encriptação ponta-a-ponta. Afinal, é uma garantia extra da privacidade que os utilizadores esperam, além de uma certificação de segurança.

Embora o Instagram Direct e o Messenger sejam dois dos serviços mais populares de mensagens, utilizados por milhões de pessoas todos os dias, o Facebook está a levar o seu tempo a implementar a encriptação ponta-a-ponta por defeito. Esta relação desfavorável com a privacidade é muito criticada por aqueles que efetivamente utilizam os serviços.

Depois de várias menções a este assunto, recentemente, a empresa de Mark Zuckerberg prometeu que o recurso chegará aos seus serviços de mensagens “o mais tardar, em 2022”.

O caminho a percorrer pelo Facebook até à privacidade plena

Conforme começa o Facebook num novo anúncio, a pandemia proporcionou uma aproximação diferente entre as pessoas, cunhando os serviços de mensagens privadas com um papel ainda mais importante. Além disso, e embora seja um objetivo antigo que já foi alvo de estudos, não será capaz de encriptar completamente esses serviços, pelo menos, até 2022.

Apesar de não possuir o recurso por defeito, o Messenger dispõe, desde 2016, de uma funcionalidade que garante a desejada privacidade. Através do recurso Conversas Secretas, os utilizadores podem, à partida, confiar que as suas mensagens são encriptadas.

Ainda assim, não é uma funcionalidade que esteja já completa e ainda não é disponibilizada por defeito.

Leia também: