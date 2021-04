Para garantir uma posição cada vez mais forte no mercado do streaming de música, o Spotify tem feito parcerias estratégicas. São já vários os serviços e apps que têm acesso direto às músicas que estão disponíveis, sem terem de abandonar estas plataformas.

A mais recente pode revelar-se muito interessante, dada a sua dimensão. O Spotify integrou-se com o Facebook e os utilizadores da rede social já não precisam sair para ouvir as músicas que forem partilhadas. Tudo fica assim muito mais simples.

Integrações de sucesso do serviço de streaming

São já bem conhecidos os bons exemplos de integração do Spotify com outros serviços e aplicações. Estes permitem que, sem sair das plataformas e apps que estão a ser usadas, seja possível ouvir as músicas do utilizador ou as que com ele são partilhadas.

Esta funcionalidade garante que seja simples ouvir tudo o que é partilhado e que os utilizadores querem ouvir. Esta pode ser já vista no Google Maps, no WhatsApp e em muitos mais locais. Basta uma simples partilha e um leitor adaptado é apresentado.

Facebook recebe novidade para a música

O Spotify alargou agora essa capacidade a uma das mais importantes redes sociais da Internet. A partir de agora, e sempre que uma música deste serviço for partilhada, os utilizadores podem ouvir a mesma diretamente nesta interface, sem terem de aceder ao serviço de streaming.

A grande vantagem aqui é que os utilizadores podem continuar a usar o Facebook ao mesmo tempo que ouvem a música partilhada. Será apresentado um leitor dedicado nesta app, que permite controlar tudo como se estivessem no Spotify. Para além da capa do álbum, há ainda os normais botões de controlo.

Spotify para ouvir a música partilahda

Uma vez que usa o serviço de streaming, ao ser usado pela primeira vez no Facebook irá pedir a autorização e que se autentiquem. Os utilizadores das contas Premium vão ter acesso total, enquanto que os utilizadores free vão ter de usar o modo Shuffle.

Por agora esta novidade está disponível em 27 países, com Portugal a ficar de fora, mas com o Brasil a ser contemplado. Em breve será alargado a muitos mais, unindo assim o Spotify ao Facebook e dando acesso a tudo o que este serviço de streaming de música tem para oferecer.