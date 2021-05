Maior ponte suspensa pedonal do mundo é em Portugal (Arouca)

Falar em Arouca é falar em Passadiços do Paiva! No entanto, a região tem agora uma nova atração que já é notícia no mundo. A 516 Arouca será inaugurada no domingo, 2 de maio, feriado municipal.

A inauguração da maior ponte pedonal suspensa do mundo contará com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Leia algumas curiosidades sobre este projeto.

Ponte suspensa pedonal tem 175 metros de altitude

A infraestrutura entrará em funcionamento a partir do dia 3 de maio. De acordo com as informações, a ponte pedonal suspensa sobre o rio Paiva tem um vão de cerca de 516 metros e uma altura do rio de aproximadamente 175 metros, exibindo um tabuleiro em gradil metálico com largura útil de 1,20 metros, sempre com guarda lateral.

A ponte ligará as margens do rio Paiva nas imediações da Cascata das Aguieiras e da Garganta do Paiva, fazendo com que seja possível apreciar estes dois pontos e toda a paisagem envolvente a partir de uma cota superior.

O investimento total elegível executado foi de 1.708.327,36 €, comparticipado a uma taxa de 85% (1.452.078,26 €).

Um projeto de turismo “assustadoramente bonito”

A ideia de construir a maior ponte suspensa pedonal do mundo em Portugal (Arouca) poderia ser apenas mais uma ideia. No entanto, tal projeto está a ter já relevância à escala mundial no meio da comunicação social. A Reutersjá escreveu sobre a ponte portuguesa assim como o site interestingengineering.

A título de curiosidade, as pontes suspensas têm uma longa história, pois são algumas das primeiras pontes construídas pelo homem. Foram inicialmente projetadas com madeira e eram bastante instáveis. O século VIII viu a chegada de pontes chinesas construídas colocando pranchas entre pares de correntes de ferro. Esta nova ponte de Arouca já ultrapassou a ponte suspensa Charles Kuonen de 1.621 pés (494 metros) da Suíça como a (atual) ponte suspensa para pedestres mais longa do mundo.

516 Arouca