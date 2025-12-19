Garanta um Natal ciberseguro com as ofertas da ESET. Veja como pode participar!

O Natal é marcado pela sua magia, mas também pode trazer muitas preocupações, nomeadamente a nível da segurança digital. Por isso, a ESET está a presentear os utilizadores mais sortudos com seis subscrições anuais da sua solução ESET HOME Security Essential, acompanhadas de kits de LEGO ESET.

A ESET, maior empresa europeia de cibersegurança, não quer que lhe falte proteção este Natal. Por isso, tem a decorrer a campanha Natal Ciberseguro, em que oferece 30% de desconto nas suas soluções domésticas e para pequenos negócios.

Além disso, está ainda a presentear os mais sortudos com seis subscrições anuais da sua solução ESET HOME Security Essential, acompanhadas de kits de LEGO ESET (Centro de Operações de Cibersegurança ESET).

Para se habilitar a ser um dos seis contemplados com estes prémios, pode participar através do Instagram ou do Facebook, seguindo estes três passos:

Seguir a ESET Portugal no Instagram ou no Facebook; Colocar "gosto" na publicação referente a este passatempo, numa das redes sociais referidas; Escrever nos comentários da respetiva publicação a resposta à seguinte questão: Se o seu computador falasse, o que é que ele pediria ao Pai Natal?

As seis melhores respostas irão receber subscrições anuais da solução ESET HOME Security Essential e kits de LEGO ESET.

ESET HOME Security Essential garante proteção proativa

Com um valor de mercado fixado nos 39,99 €/ano, o ESET HOME Security Essential representa uma mais-valia inquestionável no que respeita à sua segurança digital. Esta solução de cibersegurança, premiada por diversas entidades, garante uma proteção proativa dos seus dispositivos sem comprometer o desempenho dos mesmos.

Assegure transações bancárias sem riscos de roubo de dados, proteja a sua navegação na Internet, e-mail, fotografias e documentos e evite spam e vírus nos seus dispositivos, tudo isto com a solução ESET HOME Security Essential.