Em julho, as suas fotos e vídeos públicos do Instagram estarão no Google, a não ser que…

Se há uma rede que funciona bem é o Instagram em termos de "o que é feito no Insta, fica no Insta". Mas, se o utilizador nada fizer, em julho as imagens dos perfis públicos irão aparecer na pesquisa do Google. Será que é boa ideia?

Instagram muda as regras e "oferece" à Google milhões de fotos e vídeos

Dentro de pouco mais de um mês, o Instagram vai alterar a sua política de privacidade. A partir dessa data, todas as suas fotografias públicas aparecerão automaticamente nos resultados dos motores de busca, a menos que solicite o contrário.

A rede social da Meta, Instagram, está a fazer uma grande alteração na privacidade dos seus utilizadores. A partir de 10 de julho de 2025, todas as fotografias e vídeos das contas públicas serão automaticamente indexados pelos motores de busca. Trata-se de uma extensão maciça de uma antiga política que, anteriormente, se limitava estritamente às contas profissionais com mais de 18 anos.

Todo o seu conteúdo público vai ser indexado sistematicamente

O anúncio está atualmente a ser difundido através de uma notificação na aplicação Instagram. A rede social informa os seus utilizadores que, dentro de pouco mais de um mês, os seus conteúdos públicos serão automaticamente indexados pelo Google, Bing e outros motores de busca.

Trata-se de uma mudança técnica que altera profundamente as regras do jogo estabelecidas até agora.

Anteriormente, o Instagram limitava estritamente a indexação às contas profissionais públicas de utilizadores adultos, e apenas para conteúdos publicados após janeiro de 2020.

Esta restrição desaparece com a nova política, que se estende a todos os perfis públicos. Resta saber se isso se aplica a todas as contas ou apenas às contas “profissionais”.

A indexação tornar-se-ia então a regra por defeito, independentemente do estatuto ou da idade da conta.

Isto significa que mais pessoas poderão descobrir o conteúdo da sua conta.

Escreve o Instagram.

Terá um lado positivo? Poderá de facto ser uma forma dos conteúdos chegarem a mais pessoas. E isso resultará, em última análise, num aumento efetivo do seu público potencial, para lá da plataforma social.

Como manter o controlo da sua privacidade

O Instagram oferece várias soluções para os utilizadores preocupados com a sua privacidade digital. A mais simples é recusar a indexação diretamente através da notificação que recebe. Uma opção “Não autorizar” permite-lhe manter a antiga forma de trabalhar com apenas alguns cliques.

As definições de privacidade da conta também oferecem um controlo granular sobre esta funcionalidade. Os utilizadores podem alterar as suas preferências de indexação a qualquer momento a partir das definições do seu perfil. Isto deve permitir-lhes adaptar a sua estratégia de visibilidade às suas necessidades pessoais ou profissionais.

Mas tenha cuidado: A Meta avisa no seu sítio que a desindexação nunca é imediata nos motores de busca externos. O seu conteúdo pode continuar a aparecer nos resultados do Google durante várias semanas depois de ter alterado as suas definições.

Este atraso técnico sublinha a importância de antecipar esta alteração antes da sua entrada em vigor a 10 de julho.