Spotify: a IA está finalmente a ajudar nas recomendações

O Spotify anunciou uma novidade para os utilizadores. Confirmou que permitirá aos utilizadores personalizar o algoritmo e remover as recomendações dos seus perfis. A nova funcionalidade utiliza IA para analisar os gostos e interesses e, assim, definir o que aparece no ecrã inicial ao abrir a aplicação.

IA está a ajudar nas recomendações

De acordo com uma publicação no seu site, a empresa aproveitou o início do SXSW 2026 para apresentar o Perfil de Gosto, uma nova funcionalidade que dá forma às recomendações. Segundo a empresa, esta funcionalidade permite ver como o Spotify entende os gostos e oferece opções para personalizar o que se vê na página inicial.

O Perfil de Gostos está localizado numa secção específica do menu principal e inclui uma descrição baseada nos hábitos de audição. O interessante desta funcionalidade é que inclui uma caixa de diálogo semelhante a um chatbot para que se possa interagir com a IA e personalizá-la. Ao notar algo invulgar na descrição, pode-se pedir para a remover ou sugerir novos artistas para o algoritmo começar a recomendar.

O Perfil de Gostos inclui não só música, mas também podcasts e audiolivros. As recomendações são dinâmicas e podem ser a justadas a qualquer momento. Por exemplo, ao solicitar ouvir um determinado artista devisdo a um momento ou causa, ao mudar de ideias, basta escrever "Não quero ouvir mais este artista ou outros artistas semelhantes".

Spotify mantém o controlo no utilizador

O Spotify acrescenta que o Perfil de Gosto foi concebido para captar interesses ou hábitos. "Talvez esteja a treinar para uma maratona e queira música mais animada para os seus treinos matinais, ou talvez goste de ouvir podcasts de notícias durante o seu trajeto diário", lê-se no site. Quem se sentir à vontade para partilhar estes dados, pode mencioná-los para a IA nesta secção.

Embora a nova funcionalidade permita aos utilizadores personalizar as recomendações, o Spotify não mencionou o peso que as instruções para a IA terão. O algoritmo é essencial para esta e outras empresas, pelo que ajustá-lo para mostrar exatamente aquilo de que se gosta seria praticamente impossível. Ainda assim, o Spotify afirmou que este lançamento faz parte da sua visão de tornar a personalização mais transparente e responsiva.

Por enquanto, o Perfil de Prova está apenas disponível para subscritores do Spotify Premium na Nova Zelândia. Tal como as playlists personalizadas com IA, a empresa decidiu utilizar o país como campo de testes antes de expandir a funcionalidade para outras regiões. Ainda não se sabe quando chegará à Europa e a Portugal, ou se também será oferecido a contas gratuitas com anúncios.