Google lançou atualização urgente do Chrome! Descobertas duas vulnerabilidades críticas

A Google lançou uma atualização urgente para o Chrome. Esta corrige duas vulnerabilidades de dia zero exploradas em ataques reais. A gigante das pesquisas recomenda agora que os utilizadores instalem a correção o mais rapidamente possível.

A Google lançou uma atualização de emergência para o Chrome para corrigir duas vulnerabilidades críticas que já estavam a ser exploradas em ataques reais. Estas falhas de segurança foram classificadas como exploits de dia zero, o que significa que os atacantes começaram a utilizá-las antes de uma correção estar disponível.

A empresa confirmou a situação num comunicado de segurança, explicando que ambas as vulnerabilidades afetam componentes essenciais do browser. Podem permitir desde o mau funcionamento do programa até à execução de código malicioso. O primeiro dos erros, identificado como CVE-2026-3909, deve-se a um problema de escrita fora dos limites no Skia, uma biblioteca gráfica de código aberto utilizada pelo Chrome para renderizar conteúdos web e elementos de interface.

Esta vulnerabilidade poderia ser explorada pelos atacantes para provocar o encerramento do browser ou até mesmo executar código arbitrário no sistema da vítima. A segunda vulnerabilidade, registada como CVE-2026-3910, está relacionada com uma implementação incorreta no V8, o motor que executa JavaScript e WebAssembly no Chrome.

A Google descobriu ambos os problemas e corrigiu-os em apenas dois dias após a notificação inicial. As correções já estão disponíveis para os utilizadores do canal estável do browser. Embora a atualização já esteja disponível para download, a Google alerta que a distribuição completa pode demorar vários dias ou até semanas a chegar a todos os utilizadores.

Em qualquer caso, é possível instalá-lo manualmente através do sistema de atualização do navegador ou permitir que o Chrome o descarregue automaticamente no próximo reinício. A Google esclarece ainda que, embora existam ataques ativos a explorar estas vulnerabilidades, não partilhará mais detalhes técnicos neste momento.

A empresa normalmente limita as informações públicas até que a maioria dos utilizadores tenha instalado a correção. Estas duas falhas representam a segunda e a terceira vulnerabilidades de dia zero que o Chrome corrigiu até agora em 2026. Durante 2025, a Google corrigiu oito vulnerabilidades de dia zero que também estavam a ser exploradas ativamente.