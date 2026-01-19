Dynamic Island poderá mudar de posição e ficar ainda mais pequena no iPhone 18 Pro

Lembram-se da "comichão" que o notch trouxe ao mundo dos smartphones? Pois bem, há um novo rumor a indicar que a Dynamic Island poderá não só reduzir de tamanho, como também mudar de posição no ecrã, caso uma nova fuga de informação se confirme para o iPhone 18 Pro.

Mudanças no topo do ecrã em 2026

Após a renovação significativa da Apple em 2025 com o iPhone 17 Pro, as atenções viram-se agora para 2026. Segundo Jon Prosser, o iPhone 18 Pro poderá alterar a posição da câmara frontal, passando do centro para o canto superior esquerdo do ecrã.

Esta alteração teria como objetivo criar uma aparência mais limpa, tornando a câmara menos evidente no painel frontal.

Dynamic Island também muda

De acordo com a mesma fonte, a Dynamic Island acompanharia esta mudança, deslocando-se igualmente para o canto superior esquerdo.

Continuaria a funcionar como elemento de camuflagem por software do orifício da câmara, expandindo para mostrar notificações, mas reposicionada quando estivesse no modo compacto.

Face ID sob o ecrã

Outro ponto relevante prende-se com a possível adoção de Face ID sob o ecrã. Caso se confirme, o número de aberturas visíveis no painel seria reduzido, permitindo uma Dynamic Island ainda mais pequena.

Nos renders apresentados por Prosser, o elemento assume a forma de um pequeno círculo negro à volta da câmara restante, com os ícones a surgirem deslocados para a esquerda.

Quando expandida, a Dynamic Island apresentaria o conteúdo mais à direita do ecrã, evitando a zona da câmara.

Um cenário plausível, mas não confirmado

Como acontece com todas as fugas de informação, importa sublinhar que estes renders não confirmam o design final. Apenas a Apple e a sua cadeia de fornecimento conhecem o aspeto definitivo do equipamento antes do lançamento.

Ainda assim, o cenário apresentado vai ao encontro de rumores anteriores que apontam para um orifício de ecrã mais pequeno nos modelos de topo de 2026, bem como para a eventual integração do Face ID sob o painel, embora esta funcionalidade também tenha sido associada a um possível adiamento para 2027.

O histórico de Jon Prosser

O historial de Prosser é um mix de confiança, desconfiança. Apesar de alguns acertos, como a revelação antecipada do design do iOS 26 com a interface Liquid Glass, também falhou em previsões, como no caso do redesenho do Mac mini.

A situação tornou-se ainda mais sensível após a Apple ter processado Prosser e Michael Ramacciotti por alegada apropriação indevida de segredos comerciais. O processo judicial continua em curso e deverá seguir para júri caso não haja acordo.

Apesar disso, o caso demonstra que Prosser teve, em determinado momento, acesso a fontes internas credíveis. Resta saber se essas mesmas fontes estiveram na origem deste novo rumor sobre o iPhone 18 Pro.