O “truque” para um PC novo ficar rápido no primeiro dia (e não só na primeira semana)
Um PC novo pode ser uma alegria… ou o início de pequenas chatices. O que separa uma coisa da outra é quase sempre método: uma checklist curta, bem feita, antes de instalar “tudo e mais alguma coisa”. Para quem quer fechar a configuração num só dia (e aproveitar campanhas ativas), a GoodOffer24 está com promoções e cupão TT30, incluindo opções de Windows 11 CDkey e Office — sem complicar e sem perder tempo.
Checklist express: 9 passos que evitam 90% dos arrependimentos
- Atualizações primeiro: deixar o Windows Update terminar tudo (incluindo opcionais) antes de instalar aplicações.
- Drivers confirmados: Wi-Fi, áudio, GPU e chipset sem alertas no Gestor de Dispositivos.
- Arranque limpo: desativar programas desnecessários no arranque (evita lentidão “misteriosa”).
- Desinstalar bloatware: antivírus trial, apps duplicadas e utilitários que só ocupam espaço.
- Backups definidos: cloud ou disco externo — mas decidido e configurado logo.
- Privacidade sem exageros: rever permissões (microfone, localização, notificações) por aplicação.
- Navegador pronto para trabalhar: extensões úteis (segurança/gestão de sessões) e organização de favoritos.
- Ferramentas essenciais: compressão (ex. 7-Zip), leitor PDF, utilitário simples de limpeza/arrumação.
- Ponto de restauro: criar um restore point depois de tudo estável (poupa horas mais tarde).
O que interessa mesmo: ativar o essencial e seguir com a vida
Depois da checklist feita, fica muito mais simples tratar do “núcleo” do PC: sistema e produtividade. Para muitos leitores, isso passa por Windows e Office — e é precisamente aqui que uma campanha com cupão pode fazer diferença no custo final, sem sacrificar a estabilidade do setup.
Cupão de desconto: TT30 (aplicar no checkout)
Promoções GoodOffer24 (links atualizados) + cupão TT30
- Windows 11 Pro (chave digital) — 21,8€ (com TT30)
- Windows 10 Pro (chave digital) — 16,8€ (com TT30)
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (chave digital) — 12,2€ (com TT30)
- Windows 11 Home (chave digital) — 17,9€ (com TT30)
- Windows 10 Home (chave digital) — 14€ (com TT30)
- Office 2016 Pro Plus (chave digital) — 26,2€ (com TT30)
- Office 2019 Pro Plus (chave digital) — 47,8€ (com TT30)
- Office 2021 Pro Plus (chave digital) — 65,9€ (com TT30)
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus — 37,2€ (com TT30)
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus — 53,4€ (com TT30)
Conclusão: menos “instalar tudo”, mais método
A maior diferença num PC novo raramente é o hardware: é o processo. Uma checklist curta, aplicada com calma, evita lentidão, confusões com permissões, backups esquecidos e aquele clássico “agora ficou estranho e não sei porquê”.
Para quem quer acelerar o fecho do setup e aproveitar promoções ativas, o cupão TT30 permite reduzir o custo de chaves digitais essenciais e seguir para o que interessa: trabalhar, estudar ou simplesmente usar o PC sem atritos.
Ver Windows 11 Pro com cupão TT30
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.