xAI despede 500 trabalhadores do setor de IA. Mas tem um truque na manga

A xAI, empresa de inteligência artificial (IA) liderada por Elon Musk, encontra-se num processo de reestruturação. A companhia dispensou 500 tutores de IA generalistas, mas anunciou um forte investimento na contratação de especialistas para o seu modelo Grok.

Uma reestruturação inesperada na equipa da xAI

De acordo com uma reportagem do Business Insider, a xAI procedeu ao despedimento de, pelo menos, 500 colaboradores que integravam a sua maior equipa: a de anotação de dados.

Esta equipa desempenha um papel crucial no treino do Grok, sendo responsável por categorizar e contextualizar os dados brutos que alimentam o modelo de IA, permitindo-lhe uma melhor compreensão do mundo.

Os funcionários afetados terão sido informados por e-mail, na noite de sexta-feira, 12 de setembro, de que a empresa iria reduzir a sua equipa de tutores de IA generalistas. Embora lhes tenha sido garantido o pagamento dos salários até ao final dos seus contratos, a 30 de novembro, o acesso aos sistemas da xAI foi imediatamente revogado após a notificação.

Quando questionada pela agência Reuters sobre os despedimentos, a xAI optou por não comentar diretamente, remetendo antes para uma publicação na rede social X. Nessa publicação, a empresa anunciava uma mudança de estratégia, revelando a intenção de "aumentar imediatamente a [sua] equipa de tutores de IA especialistas em 10 vezes" e que está a contratar profissionais de diversas áreas CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Reestruturação num período de grandes ambições

Como tutores especialistas, os novos contratados terão como missão "melhorar as tecnologias de IA da empresa através de contributos, rótulos e anotações de alta qualidade, utilizando software especializado".

O seu trabalho envolverá a recolha e fornecimento de dados não só em formato de texto, mas também através de gravações de áudio e sessões de vídeo, indicando uma aposta em capacidades multimodais.

Conforme nota a Reuters, esta mudança de pessoal não é um evento isolado e segue-se a várias saídas de executivos de alto perfil da xAI, incluindo a do diretor financeiro, Mike Liberatore. A reestruturação ocorre num momento em que a empresa promove agressivamente as capacidades do seu mais recente modelo, o Grok 4, lançado em julho e descrito como "a IA mais inteligente do mundo".

Durante a apresentação do modelo, Elon Musk alegou que o Grok 4 seria capaz de obter resultados quase perfeitos em exames académicos como o SAT e o GRE, e de responder a questões nunca antes vistas. O CEO foi mais longe, afirmando que ficaria "chocado" se o Grok não fosse capaz de inventar novas tecnologias já no próximo ano.

