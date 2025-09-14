xAI despede 500 trabalhadores do setor de IA. Mas tem um truque na manga
A xAI, empresa de inteligência artificial (IA) liderada por Elon Musk, encontra-se num processo de reestruturação. A companhia dispensou 500 tutores de IA generalistas, mas anunciou um forte investimento na contratação de especialistas para o seu modelo Grok.
Uma reestruturação inesperada na equipa da xAI
De acordo com uma reportagem do Business Insider, a xAI procedeu ao despedimento de, pelo menos, 500 colaboradores que integravam a sua maior equipa: a de anotação de dados.
Esta equipa desempenha um papel crucial no treino do Grok, sendo responsável por categorizar e contextualizar os dados brutos que alimentam o modelo de IA, permitindo-lhe uma melhor compreensão do mundo.
Os funcionários afetados terão sido informados por e-mail, na noite de sexta-feira, 12 de setembro, de que a empresa iria reduzir a sua equipa de tutores de IA generalistas. Embora lhes tenha sido garantido o pagamento dos salários até ao final dos seus contratos, a 30 de novembro, o acesso aos sistemas da xAI foi imediatamente revogado após a notificação.
Quando questionada pela agência Reuters sobre os despedimentos, a xAI optou por não comentar diretamente, remetendo antes para uma publicação na rede social X. Nessa publicação, a empresa anunciava uma mudança de estratégia, revelando a intenção de "aumentar imediatamente a [sua] equipa de tutores de IA especialistas em 10 vezes" e que está a contratar profissionais de diversas áreas CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Specialist AI tutors at xAI are adding huge value. We will immediately surge our Specialist AI tutor team by 10x!
We are hiring across domains like STEM, finance, medicine, safety, and many more. Come join us to help build truth-seeking AGI!https://t.co/htpc2RijLG
— xAI (@xai) September 13, 2025
Reestruturação num período de grandes ambições
Como tutores especialistas, os novos contratados terão como missão "melhorar as tecnologias de IA da empresa através de contributos, rótulos e anotações de alta qualidade, utilizando software especializado".
O seu trabalho envolverá a recolha e fornecimento de dados não só em formato de texto, mas também através de gravações de áudio e sessões de vídeo, indicando uma aposta em capacidades multimodais.
Conforme nota a Reuters, esta mudança de pessoal não é um evento isolado e segue-se a várias saídas de executivos de alto perfil da xAI, incluindo a do diretor financeiro, Mike Liberatore. A reestruturação ocorre num momento em que a empresa promove agressivamente as capacidades do seu mais recente modelo, o Grok 4, lançado em julho e descrito como "a IA mais inteligente do mundo".
Durante a apresentação do modelo, Elon Musk alegou que o Grok 4 seria capaz de obter resultados quase perfeitos em exames académicos como o SAT e o GRE, e de responder a questões nunca antes vistas. O CEO foi mais longe, afirmando que ficaria "chocado" se o Grok não fosse capaz de inventar novas tecnologias já no próximo ano.
