Polícia Judiciária: mulher detida por burla “Olá pai, Olá mãe”

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve, recentemente, em Matosinhos, uma mulher, de 44 anos, indiciada pela prática de vários crimes de burla qualificada e de branqueamento, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por “Olá pai, Olá mãe”.

A PJ identificou diversas transferências ordenadas pelas vítimas

A investigação permitiu apurar que a suspeita participava num esquema de envio de mensagens fraudulentas em que o autor se faz passar por filho ou familiar da vítima, em situação de emergência, com o objetivo de levá-la a efetuar transferências bancárias.

A PJ identificou diversas transferências ordenadas pelas vítimas, as quais tiveram como destino contas bancárias da suspeita. Esta, por sua vez, procedia à abertura e utilização de cerca de 20 contas bancárias para a receção e dissipação ou ocultação das vantagens obtidas.

O número de vítimas ascende, para já, a cerca de três dezenas, em burlas cometidas entre 2022 e 2023, estando em curso diligências para identificar a extensão concreta dos prejuízos causados.

No decorrer da busca domiciliária, foram, ainda, apreendidos diversos equipamentos informáticos, bem como outros elementos de prova relevantes.

A detida, vai ser presente à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coação.