Data Warehouse vs Data Lake: quais as diferenças?

Num mundo cada vez mais orientado pelos dados, as organizações precisam de soluções que lhes permitam armazenar, organizar e analisar informação de forma eficiente. Entre as opções mais usadas estão os Data Warehouse e os Data Lake. Quais as diferenças?

Data Warehouse e os Data Lake são dois conceitos frequentemente confundidos, mas que servem objetivos distintos dentro da estratégia de dados de uma organização.

O que é um Data Warehouse?

Um Data Warehouse (DW) é um sistema especializado no armazenamento estruturado de dados, geralmente provenientes de vários sistemas de uma organização. A informação guardada num DW é previamente limpa, tratada e organizada, permitindo análises consistentes e rápidas.

Principais características:

Apenas armazena dados estruturados, com tabelas, colunas e relações bem definidas.

Utiliza frequentemente processos ETL (Extract, Transform, Load), onde os dados são tratados antes de serem carregados.

É ideal para relatórios, dashboards, métricas de negócio e Business Intelligence.

Oferece elevado desempenho nas consultas e análises.

Exemplos de tecnologias: Google BigQuery, Amazon Redshift, Microsoft SQL Data Warehouse ou Snowflake

O que é um Data Lake?

Um Data Lake é um grande repositório capaz de receber qualquer tipo de dados, sem necessidade de estrutura ou transformação prévia. Pode guardar desde CSV e JSON até vídeos, imagens, ficheiros de log, dados de sensores ou redes sociais.

Principais características:

Armazena dados estruturados, semiestruturados e não estruturados.

Utiliza normalmente processos ELT (Extract, Load, Transform), onde a transformação ocorre apenas quando os dados vão ser usados.

É muito utilizado em projetos de Inteligência Artificial, Machine Learning e Data Science.

Suporta grandes volumes de dados e é mais barato do que um Data Warehouse tradicional.

Exemplos de tecnologias: Amazon S3, Azure Data Lake ou Hadoop HDFS.

Hoje em dia, muitas organizações utilizam Data Lake + Data Warehouse numa arquitetura híbrida. Os dados entram primeiro no Data Lake e, quando são necessários para relatórios ou dashboards, passam para um Data Warehouse já transformados. Esta abordagem é conhecida como Lakehouse (Databricks, por exemplo).

Em resumo: