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É preciso declarar as vendas online às Finanças?

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Pedro says:
    28 de Abril de 2026 às 10:53

    Isto está a atingir o cumulo.
    Não basta quase metade do meu rendimento ir para o estado que ele agora também quer meter a mão no material velho que vendo.
    Para comprar um MacBook de 3000 € :
    Impostos sobre rendimentos: 39.3% 
    logo se tenho 3000 € tive de dar 1942 € ao estado
    dos 3000 € 23% volta ao estado 3000-2439 = 561 €

    Agora a pergunta é se quando vender o MacBook o estado vai devolver parte do que recebeu para ajudar na minha perda de capital(já não vale 3000 €) ou vai-me cobrar mais alguma taxa?
    é que o vendedor(em novo) ganhou 100 € com a venda do portátil(não sei valor real) o estado amealhou de Min 2503 € (1942 + 561) e ainda vai buscar mais quase 40% do lucro do vendedor.
    portanto quando gasto 3000€ o estado está a ganhar á volta de 2550 € .
     Dá que pensar…

    Responder

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