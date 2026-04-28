€10 milhões: INEM recebe um dos helicópteros de emergência mais avançados do mundo

Portugal passa a contar com mais um helicóptero de emergência médica de última geração. O novo Airbus H145 chegou diretamente da fábrica alemã da Airbus e vai garantir que nenhuma das quatro bases do INEM fica sem cobertura aérea.

A empresa maltesa Gulf Med Aviation Services, responsável pela gestão dos meios aéreos do INEM ao abrigo do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM), anunciou a chegada de um quinto Airbus H145 a Portugal.

A aeronave saiu diretamente da linha de montagem da fábrica Airbus, em Donauwörth, na Alemanha, e aterrou em solo nacional na semana passada.

O reforço representa um investimento de aproximadamente 10 milhões de euros, elevando o total da frota para 50 milhões de euros.

Ao contrário dos restantes quatro veículos, já operacionais nas bases de Loulé, Évora, Viseu e Macedo de Cavaleiros, este quinto helicóptero funcionará em regime de reserva, assegurando a continuidade do serviço durante manutenções programadas ou substituições técnicas.

O Airbus H145 é um dos helicópteros de emergência médica mais avançados do mundo. Ter uma aeronave desta tipologia em disponibilidade para a operação portuguesa é uma garantia adicional para os doentes, para as equipas médicas e para todos os que contam com este importante serviço.

Afirmou Simon J. Camilleri, diretor-executivo da Gulf Med, destacando a importância do reforço.

Desde o arranque da operação até ao final de março, a Gulf Med Aviation Services registou resultados operacionais positivos: 691 missões realizadas, 1062 horas de voo, 451 doentes transportados nas quatro bases ativas e uma disponibilidade operacional que ronda, atualmente, os 99%.

Relação contratual foi turbulenta

O concurso público internacional foi lançado em novembro de 2024, com a adjudicação à Gulf Med anunciada em março de 2025.

Contudo, em outubro do ano passado, o Tribunal de Contas chumbou um ajuste direto entre o INEM e a empresa, que chegou a ser acusada de "má-fé" por alegadamente saber de antemão que não cumpriria os prazos de celebração do contrato.

Apesar da turbulência, o contrato foi celebrado e a Gulf Med ficou responsável por operar quatro helicópteros H145 D3 com tripulações certificadas, incluindo pilotos fluentes em português, nas quatro bases do INEM, entre julho de 2025 e o final de 2030, por cerca de 77,4 milhões de euros.

O quinto aparelho agora adquirido servirá para a operação do INEM contra imprevistos.