Ciência ou gestão de dados – que tipos existem?

No contexto de ciência de dados e gestão de dados, normalmente fala-se dos tipos de dados segundo a sua estrutura e forma de armazenamento. Neste artigo vamos abordar o que são dados e que tipo de dados existem no contexto da ciência e gestão.

Os dados representam a realidade e, quando processados com propósito, transformam-se em informação. Dentro da ciência ou gestão de dados, há dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, acompanhados de metadados técnicos, de negócio, operacionais e de uso.

O ciclo de vida dos dados envolve a sua criação, armazenamento, limpeza, análise, visualização, partilhe e eventual destruição.

Quais os tipos de dados?

Tal como referido, no contexto de ciência de dados e gestão de dados, os tipos de dados são classificados de acordo com a sua estrutura e forma de armazenamento. Os principais tipos são:

Dados Estruturados

Dados Não Estruturados

Dados Semi-estruturados

Metadados

Dados Estruturados

Os dados estruturados estão organizados em tabelas, linhas e colunas, como numa folha de Excel ou base de dados relacional. Por exemplo:

Registos de clientes (nome, idade, NIF, morada)

Transações financeiras

Inventário de produtos

Este tipo de dados são fáceis de armazenar, pesquisar e analisar com SQL, BI, estatística tradicional, etc.

Dados Não Estruturados

Os dados não estruturados não seguem propriamente um formato, uma estrutura. São exemplos:

Textos (emails, posts de redes sociais, artigos)

Imagens e vídeos

Áudio (gravações, podcasts)

Documentos PDF ou Word sem metadados definidos

Representam a maior parte dos dados existentes (~80-90%), mas exigem técnicas de IA, PLN ou visão computacional para extrair valor.

Dados Semi-estruturados

Este tipo de dados não têm a rigidez dos estruturados, mas possuem organização através de etiquetas ou hierarquias. São exemplos deste tipo de dados:

JSON

XML

Logs de servidores

Dados de sensores IoT com tags

Este tipo de dados são flexíveis e comuns em sistemas modernos, especialmente na integração entre aplicações.

Metadados

Quando falamos de Metadados, ou Metainformação, estamos a falar de dados sobre outros dados, ou seja, qualquer dado usado para auxiliar na identificação, descrição e localização de informações. São exemplos:

Data de criação de um ficheiro

Autor de um documento

Geolocalização numa fotografia

Como referido, dentro dos metadados existem também diversos tipos, dos quais se destacam metadados técnicos, de negócio, operacionais e de uso.

Este tipo de dados são fundamentais para catalogação, governança de dados e compliance.