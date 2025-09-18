PplWare Mobile

Berlim a Madrid num elétrico: 2500 km tão rápido quanto seria num modelo a combustão

Imagem: Xataka

Autor: Ana Sofia Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    18 de Setembro de 2025 às 11:51

    Necessitam de 30 minutos para descarregar a bexiga a cada 300 Km, irra a mãe era espanhola e o pai um camelo? 🙂 🙂 🙂
    A questão é para se fazer a viajem tão rapidamente, quanto têm de custar o VE, é que a combustão até um de 500€ faz.
    De resto acredito, que fazer a viagem “silenciosamente” deve de ser muito mais agradável

    Responder
    • rui says:
      18 de Setembro de 2025 às 11:57

      O Modelo referenciado no artigo custa 45 mil, bastante tipico hoje em dia…
      300km de viagem é tipicamente 2h30 a 3h de viagem, vai no minimo lanchar, uma ida a casa de banho facilmente é 5 a 10 minutos, mais lanchar e tens os 30…

      Responder
      • B@rão Vermelho says:
        18 de Setembro de 2025 às 12:15

        Estive agora a ver no Maps, são + – 2320 Km, e dizem que demoras entre 23 a 27 horas, aqui não fala em quantas horas demoraram a fazer o trajeto.
        Não interpretem mal as minhas palavras mas duas pessoas num carro necessitam de parar / trocar de condutor a cada 200 / 300 Km, num carro a combustão tenho a certeza que não fazem a troca tão frequentemente como aqui, outra coisa a considerar é “não” ter “pressa” de chegar é ir fazendo, nada contra mas por vezes esquecemos destas pequenas questões de tempo, pode-se ir de Berlin a Madrid de bicicleta, o tempo que se demora é que é bem diferente.

        Responder
  2. Tug@Tek says:
    18 de Setembro de 2025 às 12:05

    Para fazerem um teste real, e já que comparam com um a combustão, devem incluir todos os fatores
    Por ex. Deviam fazer o teste com 2 carros a combustão e 2 a pilhas. sendo que deveriam apenas abastecer ou carregar no mesmo posto um a seguir ao outro. E depois digam o resultado do tempo que demoraram nos 2500km.
    Quero eu com isto dizer que dizer que o carro carrega em 30 minutos não e um senário realista.
    Enquanto uma maquina de combustível em 30 minutos abastecera no mínimo 3 viaturas as mesmas 3 viaturas para serem abastecidas pelo mesmo carregador levaria 1h30m.
    Este era o senário se todos os veículos fossem elétricos em que certamente não existiria um carregador por veiculo teriam de esperar pela sua vez…

    Responder
    • rui says:
      18 de Setembro de 2025 às 12:16

      Isso não faz sentido, tens de fazer a viagem da forma como é mais adequada a viatura em causa e comparar o tempo total, o tempo que irás demorar num 320i seria diferente de um 320d pois a autonomia não é a mesma, faz sentido parar a cada 500km só porque no gasolina é assim quando o diesel só precisa a cada 800km?
      o realista é ver o tempo de viagem total num e noutro nas suas melhores condições de utilização e fisiologia humana.

      Responder

