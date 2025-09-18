Poupa mais de 90% no Office 2021 Pro (31,25€) — prepara a transição antes do fim do suporte
Com o fim do suporte alargado ao Office 2016 e 2019 marcado para 14 de outubro de 2025, é a altura certa para planear a atualização. A Godeal24 reúne nesta Office Special Sale ofertas de chaves digitais para Windows e Office, incluindo Office 2021 Pro Plus a preço de oportunidade.
Flash Sale! Oferta por tempo limitado
- Office 2021 Pro Plus Key — 1 PC – 31,25€
- Office 2021 Pro Plus Key — 2 Keys – 59,50€ (29,70€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key — 3 Keys – 81,75€ (27,05€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key — 5 PCs – 130€ (26€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key — 1 PC – 24,75€
- Office 2021 Home and Business (Mac) – 59,29€
- Office 2019 Home and Business (Mac) – 39,29€
- Office 2024 Home and Business (PC/Mac) – 139,99€
Windows 10 a terminar — atualiza para Windows 11 e poupa
O suporte ao Windows 10 termina a 14 de outubro de 2025. Atualizar hoje evita aumentos de preço e mantém a segurança.
- Win 11 Professional — 1 Key – 13,25€
- Win 11 Professional — 2 Keys – 24,75€ (12,38€/Key)
- Win 11 Professional — 3 Keys – 34,45€ (11,48€/Key)
- Win 11 Professional — 5 Keys – 53,15€ (10,63€/Key)
- Win 11 Home — 1 Key – 13,05€
- Win 11 Home — 2 Keys – 24,25€ (12,13€/Key)
- Win 11 Home — 3 Keys – 34,05€ (11,35€/Key)
- Win 11 Home — 5 Keys – 49,59€ (9,92€/Key)
- Win 10 Professional — 1 Key – 8,25€
- Win 10 Home — 1 Key – 8,15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC — 1 PC – 12,25€
Comprar em conjunto poupa mais (cupão SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus — 42,29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus — 36,54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus — 41,99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus — 36,24€
Para empresas: maiores quantidades, maiores poupanças
- Office 2021 Pro — 50 Keys — 1250€ (25€/Key)
- Office 2021 Pro — 100 Keys — 2400€ (24€/Key)
- Windows 11 Pro — 50 Keys — 400€ (8€/Key)
- Windows 11 Pro — 100 Keys — 750€ (7,5€/Key)
Software útil para o teu PC
- Ashampoo PDF Pro 4 — 29,99€
- IObit Driver Booster 12 — 17,69€
- Adguard — 3 dispositivos, vitalício — 32,74€
- AWZ Screen Recorder — 1 Mac (vitalício) — 23,99€
- Internet Download Manager — 1 PC (vitalício) — 21,99€
Porquê escolher a Godeal24?
Chaves que funcionam com o software oficial ou reembolso total. Entrega instantânea, apoio 24/7 e reputação de 4,8/5 no Trustpilot. Compra com segurança e aproveita as poupanças.
Campanha Office Special Sale | Contacto: service@godeal24.com
Como usar o cupão
- Adiciona o produto ao carrinho, introduz o cupão SGO62, confirma e clica em “Proceed To Checkout”.
- Seleciona “CWALLETCO” e clica em “Continue”.
