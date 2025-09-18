PplWare Mobile

Poupa mais de 90% no Office 2021 Pro (31,25€) — prepara a transição antes do fim do suporte

· PUB · Software

Windows 10 a terminar — atualiza para Windows 11 e poupa

O suporte ao Windows 10 termina a 14 de outubro de 2025. Atualizar hoje evita aumentos de preço e mantém a segurança.

Comprar em conjunto poupa mais (cupão SGO62)

Para empresas: maiores quantidades, maiores poupanças

Software útil para o teu PC

>>> Get More Tools

Porquê escolher a Godeal24?

Chaves que funcionam com o software oficial ou reembolso total. Entrega instantânea, apoio 24/7 e reputação de 4,8/5 no Trustpilot. Compra com segurança e aproveita as poupanças.

Campanha Office Special Sale | Contacto: service@godeal24.com

Como usar o cupão

  1. Adiciona o produto ao carrinho, introduz o cupão SGO62, confirma e clica em “Proceed To Checkout”.
  2. Seleciona “CWALLETCO” e clica em “Continue”.

Este artigo conta com o apoio da Keysfan na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.

Autor: Mário Sousa

