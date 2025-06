ENGWE lança campanha Boost Family para uma mobilidade elétrica segura e legal na Europa

A ENGWE acaba de lançar a sua nova campanha “Boost Family Celebration”, que decorre entre os dias 3 e 30 de junho de 2025. A iniciativa pretende promover o uso de e-bikes legais, seguras e fiáveis na Europa, ao mesmo tempo que recompensa os clientes com ofertas especiais e prémios exclusivos.

Sob o mote "Boost Power. Got Your Back.", a ENGWE, marca de referência no universo das bicicletas elétricas, celebra não só o lançamento do novo modelo EP-2 Boost, como reforça o compromisso com a mobilidade elétrica inteligente e regulamentada — sem comprometer potência, desempenho ou diversão.

Boost Mode: potência legal com assistência inteligente

No centro da nova série Boost está o Boost Mode, um sistema de assistência ao pedalar que cumpre integralmente com a norma europeia EN-15194. Apesar de manter os limites legais (250W de potência contínua e velocidade máxima de 25 km/h), o sistema permite um aumento temporário de 30% no torque, até 75 Nm, ideal para subidas exigentes ou trilhos mais acidentados.

A ideia é simples: oferecer a potência certa no momento certo, sempre dentro da legalidade.

Conheça a família Boost

A nova série Boost é composta por três modelos distintos, pensados para diferentes tipos de utilizador, mas com um ponto em comum — condução potente e fiável, sem infringir as regras:

L20 3.0 Boost — Compacta, confortável e com suspensão total

Primeira e-bike compacta da ENGWE com suspensão integral

Carregamento rápido com carregador de 8A

75 Nm de torque, para aceleração imediata

Até 135 km de autonomia por carga

EP-2 Boost — Dobrável, portátil e inteligente

Sistema de assistência com detetor de torque inteligente

55 Nm de potência instantânea, até 120 km de alcance

Quadro dobrável e travões de disco de 180 mm

L20 Boost — Versatilidade para o dia a dia

Torque de 75 Nm com precisão do sensor de torque

Autonomia de até 126 km, caixa de velocidades Shimano de 7 mudanças

Conforto e funcionalidade para uso diário

Ofertas especiais e prémios imperdíveis

Durante a campanha “Boost Family Celebration”, quem adquirir uma e-bike da série Boost recebe o guarda-lamas e porta-bagagens traseiro como oferta. Mas há mais: a ENGWE está também a recrutar parceiros globais — e todos os que se registarem até ao final de junho podem ganhar 1 de 15 e-bikes ENGWE topo de gama e uma viagem de 7 dias tudo incluído à China, com a presença de influenciadores internacionais no YouTube (5 vencedores)

ENGWE: potência com consciência

Com esta nova campanha, a ENGWE reforça o seu papel enquanto parceira de mobilidade elétrica consciente e legal. Através da série Boost, a marca mostra que é possível combinar desempenho, conforto e respeito pelas normas de circulação, oferecendo aos utilizadores europeus e-bikes de elevada qualidade, preparadas para todos os desafios do dia a dia.

Site oficial da ENGWE