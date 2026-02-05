Projeto Colibri reforça a resiliência digital em cenários de emergência

As situações de emergência têm sido cada vez mais frequentes em Portugal. Cheias repentinas, ventos ciclónicos, destruição de telhados e danos graves em infraestruturas críticas expõem uma fragilidade comum. A dependência excessiva das estruturas físicas e dos sistemas informáticos locais. É neste contexto que o Projeto Colibri ganha particular relevância.

Projeto Colibri permite backup da versão Web e recuperação imediata através da versão Desktop.

Num mundo cada vez mais dependente de aplicações Web, a proteção e a disponibilidade dos dados são fatores críticos. O Projeto Colibri surge com uma abordagem interessante ao garantir não só a utilização através do navegador, mas também a possibilidade de recuperação rápida e continuidade de funcionamento através de uma versão Desktop (windows, Mac e Linux ) totalmente compatível.

Uma das funcionalidades mais relevantes do Projeto Colibri é o seu sistema de cópias de segurança dos dados da versão Web, permitindo aos utilizadores salvaguardar toda a sua informação de forma simples e eficaz.

Esta funcionalidade garante que os dados permanecem protegidos e disponíveis, mesmo em cenários de indisponibilidade do serviço online.

Recuperação rápida e continuidade garantida

Para além da versão Web, o Projeto Colibri disponibiliza também uma versão Desktop, que pode ser utilizada para restaurar rapidamente os dados previamente guardados.

Na prática, isto significa que, caso seja necessário, seja por falha de acesso ao serviço Web, manutenção, ou simplesmente por preferência do utilizador, é possível colocar o sistema a funcionar localmente em poucos minutos, recorrendo às cópias de segurança existentes.

Esta funcionalidade oferece várias vantagens importantes:

Proteção adicional contra perda de dados;

Independência face a falhas ou indisponibilidade do serviço Web;

Recuperação rápida e simples;

Continuidade de utilização sem interrupções;

Maior controlo sobre a informação.

Flexibilidade entre Web e Desktop

Esta abordagem híbrida permite ao Projeto Colibri combinar o melhor de dois mundos: a conveniência e acessibilidade da versão Web com a robustez e autonomia da versão Desktop.

Ao garantir compatibilidade entre ambas as versões, o projeto assegura uma transição simples e eficiente, permitindo aos utilizadores manterem o acesso aos seus dados e ao sistema em qualquer circunstância.

Uma abordagem focada na fiabilidade

Com esta funcionalidade, o Projeto Colibri reforça a sua aposta na fiabilidade, segurança e continuidade operacional, aspetos cada vez mais valorizados por utilizadores e organizações.

A possibilidade de realizar backups e restaurar rapidamente o sistema numa versão Desktop demonstra uma preocupação clara com a proteção da informação e com a experiência do utilizador.

Mais informações sobre o Projeto Colibri poderão ser disponibilizadas em breve, à medida que o projeto continua a evoluir e a integrar novas funcionalidades.

Projeto Colibri