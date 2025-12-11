PplWare Mobile

Pagamento por Multibanco: é legal haver valor mínimo?

Autor: Pedro Pinto

  1. Manuel da Rocha says:
    11 de Dezembro de 2025 às 19:17

    Nos cartões, de crédito, a taxa é de 0,85%, mais 3670 euros, anuais, mais o serviço de internet, dedicado. Depois, há bancos, que colocam, o valor base, em 1 euro, por cada operação, com cartão, de crédito. É aqui que entra a razão para só aceitarem pagamentos, acima de 5 euros. No caso, do Mbway, por agora, a comissão é de 0,5%, sendo que não há valor base.
    No caso, de cartões, de débito, o valor é de 0,42%, sendo que, há operadores, de pagamentos, que exigem, entre 10000 euros, a 500000 euros, de operação mensal, para dispensar o pagamento mínimo, por operação. Sendo, mais simples de atingir, é mais fácil existirem POS que aceitam cartões de débito, do que aceitam cartões de crédito/Mbway.
    No caso, do Mbway, isso irá mudar, ainda em 2026. Devido, ás normas europeias, o serviço será equiparado a cartões de crédito, aumentando, a comissão e o valor, pago, à operadora de pagamentos.
    Atenção é que 99,9%, dos portugueses, garantem, ter provas, que pagam, com os seus cartões, e Mbway, sem que o banco, receba qualquer comissão…

    • David Guerreiro says:
      11 de Dezembro de 2025 às 20:36

      Porque são ignorantes. Hoje em dia já existem terminais de pagamento sem custo de transação, nem aluguer de equipamento, o comerciante paga um valor fixo mensal conforme o volume mensal de pagamentos e são valores perfeitamente comportáveis para os negócios. Podem aceitar pagamentos de qualquer valor e o que recebem é exatamente esse valor, e até podem receber comissão de pagamento de moeda estrangeira.

  2. Zé Fonseca A. says:
    11 de Dezembro de 2025 às 19:55

    Há anos que não apanho um desses, antigamente era comum encontrar alguns cafés assim na zona centro do país, quando apanhava recusava-me a pagar e ameaço sair sem pagar, por milagre passam logo a aceitar o pagamento.
    Hoje em dia com pagamentos nfc já se democratizou não existir limite mínimo porque já ninguém com menos de 60 anos usa dinheiro físico

    • David Guerreiro says:
      11 de Dezembro de 2025 às 20:38

      O problema é que a maioria dos comerciantes acha que um terminal TPA é preciso ser de um banco. E esses cobram uma pequena fortuna, desde aluguer de terminal, a uma comissão de cada transação, mais comissão por cartão de crédito. No entanto já existem soluções no mercado que sendo valores mensais até 7500€ tem uma mensalidade fixa, perfeitamente comportável pelos negócios.

    • Grunho says:
      11 de Dezembro de 2025 às 21:05

      O multibanco não tem “curso legal “, o cash sim. Significa que se não queres negociar em cash com o tasqueiro ele não é obrigado a negociar contigo em multibanco.

      • Zé Fonseca A. says:
        11 de Dezembro de 2025 às 21:47

        Por enquanto. Está para breve legislação a obrigar todos os estabelecimentos a aceitarem pagamentos digitais.
        Mas o que referi era casos em que tinham multibanco só que usavam a premissa do valor mínimo.

    • Byte Bandit says:
      12 de Dezembro de 2025 às 13:23

      Caro Fernando da Rocha os seus comentários são bons e bem-vindos mas pode rever a utilização da vírgula? Não, faz, qualquer, sentido, se é, que, me, entende.

