Leiria: homem rouba gerador mas é apanhado porque equipamento tinha GPS

A região do distrito de Leiria tem enfrentado desafios significativos nos últimos dias não só pela passagem da depressão Kristin, que deixou milhares de pessoas sem eletricidade, água e comunicações, mas também por casos de furtos que complicaram a recuperação dos serviços essenciais.

Após a tempestade Kristin, várias localidades no distrito de Leiria e Porto de Mós ficaram sem energia elétrica, levando à aquisição e instalação de geradores para alimentar infraestruturas essenciais, como estações de bombagem de água e centros de distribuição.

No entanto, furtos de gasóleo e cabos elétricos destes geradores têm afetado o restabelecimento dos serviços.

Gerador tinha sistema de GPS instalado

Um homem foi detido pela GNR em Vale Travesso, no concelho de Ourém, depois de ter furtado um gerador em Alvaiázere. O suspeito foi localizado através do sistema de GPS instalado no equipamento furtado.

O gerador já foi recuperado e será devolvido ao seu legítimo proprietário. O suspeito foi detido e os factos serão comunicados às autoridades judiciais, prosseguindo agora o processo os respetivos trâmites legais.