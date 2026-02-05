Leiria: homem rouba gerador mas é apanhado porque equipamento tinha GPS
A região do distrito de Leiria tem enfrentado desafios significativos nos últimos dias não só pela passagem da depressão Kristin, que deixou milhares de pessoas sem eletricidade, água e comunicações, mas também por casos de furtos que complicaram a recuperação dos serviços essenciais.
Após a tempestade Kristin, várias localidades no distrito de Leiria e Porto de Mós ficaram sem energia elétrica, levando à aquisição e instalação de geradores para alimentar infraestruturas essenciais, como estações de bombagem de água e centros de distribuição.
No entanto, furtos de gasóleo e cabos elétricos destes geradores têm afetado o restabelecimento dos serviços.
Gerador tinha sistema de GPS instalado
Um homem foi detido pela GNR em Vale Travesso, no concelho de Ourém, depois de ter furtado um gerador em Alvaiázere. O suspeito foi localizado através do sistema de GPS instalado no equipamento furtado.
O gerador já foi recuperado e será devolvido ao seu legítimo proprietário. O suspeito foi detido e os factos serão comunicados às autoridades judiciais, prosseguindo agora o processo os respetivos trâmites legais.
Uma semana de prisão com pena suspensa, mais vale a justiça popular que nunca falha…
Uma semana de pena suspensa é o mesmo que não haver pena.
É só tipo um “raspanete”, do género “porte-se bem” ou “não se deixe apanhar para a próxima” que é como a malta tende a interpretar.
espero que vejam bem o facto ele estar a aproveitar-se da desgraça alheia
isto mostra que há gente sem qualquer pingo de decência
+1
Não considero útil aplicar uma pena de prisão suspensa neste tipo de crime, porque a nossa justiça tem demonstrado pouca eficácia na punição destes furtos. Em vez disso, faria mais sentido recorrer a sanções administrativas contundentes: uma multa elevada e a suspensão, por dois anos, de todos os subsídios, pensões ou outros apoios públicos que o arguido possa estar a receber. Este modelo permitiria uma reação rápida por parte do Estado, evitaria a morosidade processual e teria um efeito dissuasor para quem ainda possa sentir “tentação” de praticar factos idênticos.
Já parece o Brasil e já.