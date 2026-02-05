PplWare Mobile

Leiria: homem rouba gerador mas é apanhado porque equipamento tinha GPS

Notícias

Autor: Pedro Pinto

  1. PM says:
    5 de Fevereiro de 2026 às 13:16

    Uma semana de prisão com pena suspensa, mais vale a justiça popular que nunca falha…

    • Byte Bandit says:
      5 de Fevereiro de 2026 às 13:24

      Uma semana de pena suspensa é o mesmo que não haver pena.

    • Álvaro Campos says:
      5 de Fevereiro de 2026 às 13:34

      espero que vejam bem o facto ele estar a aproveitar-se da desgraça alheia
      isto mostra que há gente sem qualquer pingo de decência

    • Artilheiro says:
      5 de Fevereiro de 2026 às 13:58

      +1

    • Ivo says:
      5 de Fevereiro de 2026 às 14:24

      Não considero útil aplicar uma pena de prisão suspensa neste tipo de crime, porque a nossa justiça tem demonstrado pouca eficácia na punição destes furtos. Em vez disso, faria mais sentido recorrer a sanções administrativas contundentes: uma multa elevada e a suspensão, por dois anos, de todos os subsídios, pensões ou outros apoios públicos que o arguido possa estar a receber. Este modelo permitiria uma reação rápida por parte do Estado, evitaria a morosidade processual e teria um efeito dissuasor para quem ainda possa sentir “tentação” de praticar factos idênticos.

  2. Factos says:
    5 de Fevereiro de 2026 às 14:01

    Já parece o Brasil e já.

