O diesel recusa-se a morrer e há uma marca a dizer que os eletrificados não venceram

Algo está a mudar no grupo Volkswagen. As suas marcas generalistas estão a virar-se para os híbridos plug-in e a abandonar o diesel — com exceção de uma que se recusa a deixar este combustível para trás. A Škoda.

O diesel recusa-se a morrer e a Škoda dá uma força!

A Škoda continua a apostar no diesel, e não é propriamente por gosto. Não o fazer seria um verdadeiro suicídio. O grupo Volkswagen está a transformar-se depois de sofrer um revés significativo nas vendas dos seus carros elétricos.

Os alemães, e as suas marcas, viram-se obrigados a encontrar uma nova mina de ouro por explorar, embora a eletrificação continue a ser, em grande parte, uma tecnologia essencial.

A nova vaga de híbridos plug-in será crucial para o futuro do gigante, especialmente pela sua elevada autonomia elétrica.

Apesar de esta autonomia estar em constante melhoria, e apesar de os PHEV não serem propriamente baratos, será o novo motor híbrido que estreará no novo Volkswagen T-Roc que realmente redirecionará a estratégia da marca.

Os alemães irão, pouco a pouco, desfazer-se dos motores diesel — como já está a acontecer na CUPRA — mas não a Škoda.

Octavia é essencial para a Škoda, além do cliente particular

Os checos vão continuar a oferecer este tipo de combustível durante mais algum tempo — o máximo que a Europa permitir, até não haver outra alternativa senão ceder.

Para já, a Škoda manterá as motorizações atualmente disponíveis, como confirmou Steffen Zöhke, diretor de frotas da marca em Mladá Boleslav.

E é precisamente aqui que está a chave para perceber por que razão a Škoda não pode deixar o negócio do diesel entregue apenas aos híbridos plug-in ou aos elétricos.

A marca está demasiado envolvida no mercado das frotas automóveis, especialmente na Alemanha — um país extremamente importante para a Škoda a todos os níveis.

Só no segmento das frotas, sete em cada dez veículos vendidos em 2024 foram da Škoda, com o Octavia e o Enyaq a liderar.

O diesel continua a ser a opção preferida pelos clientes de frotas, continua a ter procura, é uma opção importante no setor comercial.

Explicou Steffen Zöhke.

E, mesmo que a Europa intensifique a sua ofensiva contra este combustível, a tecnologia de eletrificação permitirá que o diesel sobreviva para além da norma Euro 7.

Isso, claro, se não regressarem os PHEV a diesel, como aconteceu há alguns anos.