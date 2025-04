Candidatos queixam-se de que as empresas utilizam IA para realizar entrevistas de emprego

A Inteligência Artificial (IA) é já utilizada para realizar exames e teses, bem como para potencializar uma série de skills. Aparentemente, há empresas a recorrer à tecnologia para conduzir entrevistas de emprego.

Por via do Reddit, um utilizador partilhou que foi acordado de um sono profundo por um telefonema, num domingo de manhã. Quando atendeu, percebeu que a chamada estava a ser feita por um sistema de IA, que tratava da candidatura que tinha completado na noite anterior.

O utilizador contou que foi apanhado "completamente desprevenido", com o sistema a apresentar-se a si próprio e a explicar o cargo a que se tinha candidatado.

Acabei por passar nesta entrevista com a IA, mas é seguro dizer que fui completamente arrasado.

Escreveu, segundo o Tech Times, acrescentando que sentiu que a entrevista com a IA "foi completamente injusta por não ter sido avisado e ter sido apanhado completamente desprevenido, especialmente com o timing da entrevista".

Entretanto, outros utilizadores partilharam experiências semelhantes. O @OrangeWolf33, por exemplo, partilhou uma experiência que descreveu como "horrível", na qual precisou de responder a perguntas feitas por uma IA para uma empresa não identificada.

Quando terminou, telefonei imediatamente à agência de recrutamento. Expliquei como a experiência tinha sido horrível. Eles admitiram que era a segunda ou terceira ronda de testes com aquela IA e que receberam muitos comentários semelhantes.

De acordo com uma reportagem do The Washington Post, em 2023, entre 20% e 50% das empresas em todo o mundo já utilizavam a IA em algum momento do processo de recrutamento. Por isso, com ferramentas cada vez melhores, os especialistas preveem que a tecnologia vá continuar a abalar o mercado.