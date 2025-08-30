Nem os desafios geopolíticos param a NVIDIA! Empresa não para de crescer graças à IA

Os mais recentes resultados financeiros da NVIDIA demonstram de forma inequívoca o seu domínio no setor da inteligência artificial (IA). A gigante tecnológica continua a apresentar um crescimento impressionante, mesmo perante desafios geopolíticos significativos.

O domínio da NVIDIA no mercado da IA reflete-se nos lucros

A NVIDIA anunciou que as suas receitas relativas ao segundo trimestre, que terminou a 27 de julho, registaram um aumento de 56% em comparação com o período homólogo do ano anterior. Este crescimento notável foi alcançado mesmo sem a exportação dos seus processadores H20 para o mercado chinês.

A empresa reportou receitas totais de 46,7 mil milhões de dólares e um lucro líquido de 26,4 mil milhões de dólares.

Conforme salientado por analistas, a NVIDIA tinha estimado que as vendas dos processadores H20 para a China poderiam ter acrescentado cerca de 8 mil milhões de dólares aos resultados do segundo trimestre. No entanto, a empresa conseguiu apenas vender o equivalente a 180 milhões de dólares destes processadores a um cliente fora da China.

Apesar deste revés, o desempenho financeiro da NVIDIA manteve-se excecionalmente forte, seguindo a tendência dos trimestres anteriores. De facto, este é o nono trimestre consecutivo, desde que a popularidade da IA disparou em 2023, em que o crescimento homólogo das receitas da empresa ultrapassa os 50%.

O desafio geopolítico do mercado chinês

O processador H20 foi projetado pela NVIDIA especificamente para o mercado chinês, de forma a cumprir as restrições impostas pelos EUA. Contudo, no início deste ano, o governo norte-americano bloqueou o seu envio devido a preocupações de que pudessem ser utilizados para fins militares.

Em meados de julho, a administração norte-americana reverteu a decisão, autorizando a exportação. No entanto, as autoridades chinesas terão desaconselhado a sua aquisição por parte das empresas tecnológicas locais.

Atualmente, acredita-se que a NVIDIA esteja a desenvolver um novo processador para a China. Este novo modelo será, alegadamente, mais avançado que o H20 e baseado na nova arquitetura Blackwell da empresa. Tanto o H20 como este futuro processador têm o potencial para gerar um novo e substancial aumento nas receitas e vendas da gigante tecnológica.

No que diz respeito à nova arquitetura, a NVIDIA revelou também que as vendas de processadores baseados em Blackwell aumentaram 17% face ao primeiro trimestre. Esta nova linha de produtos, concebida para sistemas avançados de IA, atingiu um volume de vendas de 27 mil milhões de dólares, representando já 50% das receitas do seu segmento de centros de dados.

