Com pedidos esgotados até 2027, Ferrari dá bónus de 15.000 € aos seus trabalhadores

É um bónus recorde para os funcionários. A Ferrari está numa fase de grande prosperidade económica, pelo menos no que diz respeito à sua vertente como fabricante de automóveis de sonho. Os seus trabalhadores não poderiam estar mais satisfeitos depois de receberem um valor generoso!

Mercado europeu em transição tecnológica

O mercado automóvel europeu está a atravessar uma fase de transição tecnológica, de autêntica mudança. As normas antiemissões apertam e, embora acelerem o lançamento de novos carros elétricos, isso está a acontecer a um ritmo mais lento do que o esperado.

No entanto, nem todos os fabricantes atravessam a mesma situação. Marcas de nicho como Lamborghini ou Ferrari podem sorrir muito mais do que o resto. Que o digam os trabalhadores de Maranello.

Ferrari acelera na eletrificação, mas com cautela

A Ferrari foi recentemente protagonista com o seu primeiro carro elétrico, o Luce, do qual apenas foram revelados o nome e o interior, o que já não é pouco. A marca italiana também esteve em destaque pelos números financeiros do exercício de 2025.

Os de Maranello não obtiveram um recorde de vendas em 2025, embora tenham ficado perto: 13.640 carros entregues, apenas a 112 do que conseguiram no ano anterior. No entanto, alcançaram resultados financeiros que se consolidaram como os melhores de sempre: receitas líquidas de 7.150 milhões de euros, margens de lucro, resultado operacional, entre outros indicadores.

E os italianos quiseram agradecer isso aos seus trabalhadores, aqueles que todos os dias criam autênticas joias sobre rodas. Tanto assim é que os funcionários da Ferrari, que rondam os 5.000 em Itália, levaram para casa um bónus verdadeiramente recorde.

Cerca de 15.000 euros de bónus, resultado dos excelentes dados económicos de 2025, segundo revelou o seu CEO, Benedetto Vigna. Uma recompensa que, tudo indica, deverá aumentar nos próximos anos, tendo em conta o futuro promissor da empresa italiana.

Produção esgotada e futuro garantido

A Ferrari prometeu importantes novidades para os próximos anos: pelo menos 20 novos carros até ao final de 2030. Em 2026, por exemplo, será apresentado em maio o seu primeiro superdesportivo elétrico, o Luce, mas outros quatro modelos chegarão para reforçar as novidades da marca.

E isto quando a Ferrari pode orgulhar-se de ter a carteira de encomendas esgotada durante muito, muito tempo. Os italianos têm toda a produção atribuída para este ano de 2026, e a carteira de pedidos para 2027 também está praticamente cheia.

