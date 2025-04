A funcionalidade de bagagem perdida AirTag chega à China Airlines… e a TAP?

A funcionalidade de bagagem perdida AirTag, que permite partilhar a localização das malas com a companhia aérea, chegou pela primeira vez à China. São já cerca de 20 companhias a dar este suporte. Falta a TAP!

A China Airlines anunciou o seu apoio, após a adoção pela Virgin Atlantic e pela American Airlines no início deste ano.

Funcionalidade de bagagem perdida AirTag

Há muito que pode partilhar a localização de uma das suas AirTags com a família e os amigos, mas uma atualização em dezembro do ano passado permitiu-lhe criar uma ligação para partilhar com quem quiser.

Veja a seguir como funciona:

A aplicação mais óbvia é a partilha da ligação com uma companhia aérea quando a sua bagagem se extraviou.

Antes disso, os viajantes sofriam frequentemente com a experiência de a companhia aérea lhes dizer que a sua mala extraviada estava num sítio, quando eles podiam ver claramente que estava noutro.

Inicialmente, a Apple nomeou 17 companhias aéreas que concordaram em apoiar a funcionalidade, integrando as ligações com os seus sistemas de rastreio de bagagem.

Air Canada

Aer Lingus

Air New Zealand

Austrian Airlines

British Airways

Brussels Airlines

Delta Air Lines

Eurowings

Iberia

KLM Royal Dutch Airlines

Lufthansa

Qantas

Singapore Airlines

Swiss International Air Lines

Turkish Airlines

Virgin Atlantic

Vueling

Em fevereiro passado, também a American Airlines lançou o seu apoio a esta funcionalidade.

China Airlines também dá suporte aos AirTags

A Apple afirmou que a aplicação seria alargada a outras companhias aéreas para além das enumeradas no comunicado de imprensa inicial, e o Liberty Times refere que a China Airlines é a mais recente a apoiar a útil funcionalidade.

A China Airlines colaborou com a Apple para integrar o sistema de bagagens da companhia aérea e a funcionalidade AirTag de localização de objetos e lançou a [...] Aplicação de localização de bagagens Apple AirTag para encontrar mais rapidamente bagagens perdidas.

A empresa afirma que esta é uma das várias iniciativas digitais lançadas recentemente pela companhia aérea.

Em nota de rodapé fica a pergunta, para quando esta funcionalidade também na TAP?