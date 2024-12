Já tem o iOS 18.2? Veja então como pode partilhar a localização do seu AirTag

O iOS 18.2 trouxe muitas novidades dedicadas à Apple Intelligence. Contudo, mexeu igualmente noutras áreas de usabilidade, como, por exemplo, a funcionalidade na app Encontrar que permite partilhar a localização de um AirTag. Esta nova opção estende-se mesmo até às empresas de aviação. Conheça como usar este recurso.

Se colocarmos um AirTag numa mala, possivelmente conseguimos saber exatamente por onde esta bagagem circula e, em caso de perda ou extravio dentro do aeroporto, ou em trânsito, conseguimos saber quase em tempo real por onde andam os nossos bens.

A Apple quis ir mais além e acrescentou nesta equação as próprias companhias aéreas.

iOS 18.2 traz a partilha da localização de um objeto

A Apple introduziu o Partilhar Localização do Item, uma nova funcionalidade no iOS que ajuda os utilizadores a localizar e recuperar itens perdidos, permitindo a partilha fácil e segura da localização de um AirTag ou de um acessório da rede Encontrar (Find My) com terceiros, como as companhias aéreas.

A funcionalidade Partilhar Localização do Item está agora disponível na maioria das regiões do mundo como parte da versão iOS 18.2, acessível a todos os utilizadores como uma atualização de software gratuita para o iPhone XS e posteriores.

Segundo a Apple, esta funcionalidade Encontrar (Find My) é construída com privacidade e segurança como pilares fundamentais.

A localização partilhada é desativada assim que o utilizador se reúne com o seu item, podendo ser interrompida pelo proprietário a qualquer momento e expirará automaticamente após sete dias.

Então, como funciona a partilha da localização?

Os utilizadores podem gerar um link de Partilhar Localização do Item na aplicação Encontrar (Find My) nos seus iPhones, iPads ou Macs. Os destinatários do link poderão ver um site que mostra a localização do item num mapa interativo.

O site será automaticamente atualizado sempre que uma nova localização estiver disponível e mostrará uma marca temporal da atualização mais recente.

Nos próximos meses, companhias aéreas, que atendem milhões de pessoas globalmente — incluindo Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic, e Vueling — começarão a aceitar as localizações de itens Find My como parte do seu processo de atendimento ao cliente para localizar bagagens extraviadas ou atrasadas. Mais companhias aéreas serão adicionadas ao longo do tempo.

Para partilhar a localização com os nossos contactos ou com terceiros, uma empresa de aviação, por exemplo, vamos à app Encontrar, depois separador Objetos e de seguida clicamos no objeto que pretendemos saber o paradeiro.

Dentro do menu desse objeto, onde temos várias informações relativas ao nome dele, morada visto pela última vez, existe um campo AirTag perdido. E é nesse local onde diz Partilhar localização do objeto.

Neste momento é gerado um link que podemos partilhar com quem entendermos. Essa partilha tem limite de tempo e pode ser interrompida a qualquer momento.

Conforme a Apple refere, agora as companhias de aviação podem ter acesso, inclusive existe uma plataforma onde a empresa pode colocar o e-mail da sua conta para ter acesso à partilha da localização do objeto.

Segundo a Apple, a SITA, líder em tecnologia de transporte aéreo, irá integrar o suporte para Partilhar Localização do Objeto no WorldTracer, o sistema de localização de bagagens utilizado por mais de 500 companhias aéreas e operadores em mais de 2.800 aeroportos em todo o mundo.