AirTag revela que bagagem perdida foi doada à caridade sem autorização do proprietário

Imagine que vai viajar, chega ao destino, mas a sua bagagem perde-se. Nunca mais a entregam e fica a saber que, como estava perdida, a companhia aérea decidiu doar o seus bens à caridade. Acredite, isso aconteceu mesmo. Se não fosse um AirTag... nunca se saberia!

Conforme temos vindo a salientar, os AirTags são já um dispositivo imprescindível nas bagagens quando vamos viajar. São muitos os casos de malas extraviadas que só são recuperadas graças à etiqueta localizadora da Apple. O exemplo de hoje eleva a um nível ainda mais surreal.

Um casal no Canadá está a creditar a um AirTag a ajuda para localizar a sua bagagem perdida, mas sem antes a verem viajar pelo Quebeque e Ontário e sentar-se num misterioso armazém durante meses, sem qualquer atualização de estado por parte da Air Canada.

AirTag leva o casal ao sítio das bagagens doadas

A história é de veras interessante... e inacreditável. Segundo relata o site Insider, Nakita Rees e Tom Wilson estavam a regressar da sua lua de mel quando uma das suas malas despachadas, com um AirTag afixado, foi deixada para trás no Quebec. No início, o casal não se lembrou do AirTag e fez o procedimento que todas as pessoas fazem quando fica, sem uma mala, que é o preenchimento do formulário da companhia aérea.

Contudo, algum tempo depois, lembraram-se que a bagagem estava com o dispositivo localizador. Perceberam então que o AirTag revelou que a mala tinha sido transferida para um "armazém público mesmo à saída de Toronto". Conforme podemos ver num dos vídeo em baixo, Rees detalhou a experiência no TikTok.

Segundo a recém-casada, a bagagem "perdida" permaneceu neste local de armazenamento durante três meses. Nesse tempo, o casal decidiu ir ao próprio local de armazenamento, mas não conseguiram nada com a sua visita. Já fartos de não terem nenhuma resposta, o casal fez uma visita ao aeroporto de Toronto Pearson, onde lhes foi dito que a Air Canada não utiliza aquela instalação de armazenamento onde a AirTag indicava que a mala estava localizada.

O caso começava a ficar estranho e o passo seguinte foi apresentar uma queixa na polícia. Com a queixa em andamento, as autoridades policiais abriram a unidade de armazenamento para tentar encontrar bagagem. O esforço foi inglório, visto que no espaço estavam mais de 1.200 sacos empilhados e era impossível o acesso perto desta pilha.

O poder das redes sociais

Quando a história começou a tornar-se viral no TikTok, a Air Canada designou um "gestor de casos individuais" para Rees e Wilson. Uma vez atribuída esta pessoa à mala, a bagagem foi localizada no prazo de 24 horas e entregue na casa do casal no prazo de 48 horas.

Rees disse no vídeo que tudo na mala estava intacto, incluindo uma garrafa de vinho. Contudo, ela declarou que a companhia aérea culpou parcialmente o casal porque não deixaram nenhuma informação de identificação dentro da mala.

A cereja em cima do bolo caiu quando a investigação policial revelou que a Air Canada tinha doado as malas para as obras de caridade, e que a instituição de caridade utilizou o local de armazenamento em questão.

Air Canada veio justificar este incidente caricato

Numa declaração à CBC, a Air Canada tentou fazer algum controlo de danos.

Este cliente viajou no final do verão, numa altura em que todas as transportadoras aéreas no Canadá ainda estavam a recuperar da perturbação sistémica relacionada com a COVID de toda a indústria do transporte aéreo. Uma das consequências foi uma elevada taxa de atrasos de bagagem. Neste caso particular, a situação foi agravada pela desconexão da etiqueta da bagagem nalgum momento da viagem. Apesar dos nossos melhores esforços, não nos foi possível identificar o proprietário da mala. Foi designada como não reclamada, e movimentámo-nos para compensar o cliente.

Ainda assim, Rees e Wilson estão perplexos com a razão pela qual não obtiveram quaisquer respostas da companhia aérea durante quatro meses. Além disso, sem a AirTag, o mais provável é que nunca mais a mala fosse encontrada. Afinal, foi considerada "não reclamada" pela companhia aérea e doada para caridade. Parte da questão, disse Rees no TikTok, é que a bagagem foi doada após apenas 30 dias.

Pode acompanhar a história completa através do TikTok para mais detalhes.