6G já mexe em Portugal! Financiamento de 6,3 milhões de euros

É verdade, ainda muitos não têm acesso a redes 5G e já se trabalha no 6G! Tal cenário é um processo natural da tecnologia, que neste caso se trabalha a 10 anos! Investigadores portugueses estão a liderar um projeto de tecnologias para 6G.

Projeto TERRAMETA: tecnologias inovadoras para o 6G

O projeto está a ser desenvolvido por investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC). Tem um financiamento de 6,3 milhões de euros e visa o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a sexta geração de comunicações móveis.

Este projeto, batizado de TERRAMETA, vai investigar tecnologias inovadoras para o 6G e apoiar o processo de transição digital do ecossistema empresarial português, através da demonstração de "superfícies inteligentes reconfiguráveis (RIS) THz [terahertz]".

Segundo o comunicado do INESC TEC...

Com o avanço da transição digital fica, cada vez mais, a descoberto, a incapacidade de garantir que as tecnologias sem fios atuais respondem aos requisitos de data rate e latência adequados às necessidades das empresas e instituições

Este projeto junta 12 parceiros europeus e prevê a realização de testes em cenários de telecomunicações.

O investigador do INESC TEC Luís Pessoa refere que se "pretende demonstrar a viabilidade de redes sem fios de alto débito apoiadas por superfícies inteligentes reconfiguráveis, explorando frequências entre os 100 GHz e 300 GHz, o que está completamente alinhado com as tendências identificadas para o 6G".

Segundo Luís Pessoa, espera-se que "as superfícies inteligentes reconfiguráveis venham, num futuro próximo, a revolucionar as comunicações sem fios, uma vez que o canal de comunicações passará a ser também controlável". "Imagine-se que no futuro todas as superfícies que nos rodeiam no dia a dia, desde chão a paredes e tetos, passam a ser inteligentes, com capacidade de computação, sensorização e apoiando as comunicações", acrescenta.

"A rede TERRAMETA THz irá permitir, de forma inovadora, contornar o problema dos obstáculos que impedem a obtenção da linha de vista necessária para permitir a ligação sem fios a THz entre dois pontos", adianta o investigador.

O projeto TERRAMETA arrancou em 2023 e terá uma duração de três anos.