Gamer chinês morre por exaustão após várias horas seguidas de streaming

Nem sempre as notícias do mundo tecnológico são positivas e por vezes há algumas mesmo mais dramáticas. E segundo as últimas informações, um jogador chinês morreu por exaustão depois de ter passado várias horas seguidas a fazer streaming.

Gamer chinês morre após passar 5 noites seguidas a fazer streaming

Segundo as informações avançadas pelo canal de informação China Daily, um gamer chinês morreu supostamento por exuastão depois de ter passado várias horas seguidas a fazer streaming. O caso aconteceu há algumas semanas e teve lugar na cidade de Zhenghzhou. De acordo com o que foi revelado, a vítima chamava-se Li Hao, estudava na Universidade e estava contratado pela empresa Henan Qinyi Culture and Media para realizar streaming de alguns jogos.

Contudo, devido a ter passado muito tempo seguido a trabalhar, o streamer acabou por alegadamente não resistir ao cansaço. Em concreto, Li Hao terá passado cerca de 5 noites seguidas por 9 horas a trabalhar em streaming, uma vez que precisava de dinheiro para também conseguir continuar com os estudos. Contudo, a empresa Henan Qinyi nega que o streaming esteja relacionado com a morte do gamer.

De acordo com a notícia do China Daily, o corpo de Li Hao foi encontrado pelos seus amigos no passado dia 10 de novembro. Esses mesmos amigos afirmaram que a empresa onde a vítima trabalhava o havia contratado para exercer funções durante 240 horas ao longo de apenas 26 dias. Para além disso, foi ainda referido que no contrato constava o upload de pelo menos 15 vídeos por mês.

Quanto ao horário de trabalho, as informações indicam que a empresa Henan Qinyi transferiu as funções de Li Hao para o período da tarde, sendo que os amigos adiantaram que a vítima não queria esta mudança.

Num comunicado, a empresa afirmou que os trabalhadores podem escolher o horário de trabalho. A Henan Qinyi nega igualmente ter havido um envolvimento seu na morte do gamer e diz que vai contestar estas acusações. Um porta-voz da empresa disse que "nós oferecemos um local e recebemos uma comissão pelas gorjetas, é uma simples cooperação".

O China Daily acrescenta ainda que a empresa disponibilizou uma ajuda de 700 dólares para a família e que mais do que esse valor apenas poderá ser pago através da lei.