Acordo entre Adobe e Figma irá “prejudicar” o setor do design digital, sugere um relatório

Em junho, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido iniciou uma investigação aprofundada sobre o acordo planeado de 20 mil milhões de dólares entre a Adobe e a Figma. A organização divulgou as suas conclusões e elas não pintam um quadro cor-de-rosa...

A investigação encarregou peritos independentes de determinar se o acordo de "fusão" reduziria ou não a concorrência no setor do design e os resultados sugerem que, de facto, é isso que vai acontecer.

A mensagem da CMA é clara

É de notar, no entanto, que se trata de conclusões provisórias. Dito isto, a mensagem da CMA é clara. O grupo afirma que o acordo "eliminará a concorrência entre dois concorrentes principais", o que é bastante óbvio, dada a posição da Figma e da Adobe no setor.

As conclusões afirmam ainda que a operação "reduzirá a inovação" e o desenvolvimento de produtos concorrentes. Por último, a Figma "deixará de ser uma ameaça" no que respeita aos principais programas da Adobe, como o Photoshop e o Illustrator.

A Figma é um ator gigante no espaço de design do Reino Unido, representando 80% do mercado. É também uma parte importante do setor de desenvolvimento de aplicações no valor de 19,4 mil milhões de dólares. Sem o acordo, sugere a CMA, a Figma continuaria a desenvolver ou a expandir produtos que desafiam a Adobe. Isso desaparece se o acordo for realizado.

A investigação conclui que o acordo eliminaria a concorrência entre estes dois grandes operadores em vários domínios, incluindo a conceção de produtos, a edição de imagens e a ilustração.

Estes setores representam 60 mil milhões de dólares em receitas anuais no Reino Unido, o que corresponde a quase 3 % da economia nacional, com 850 mil trabalhadores qualificados nas indústrias afetadas. Outro objetivo da investigação era averiguar se o acordo prejudicaria a economia do Reino Unido e concluiu-se que muito provavelmente o fará.

Mais uma vez, trata-se de conclusões provisórias

A CMA ainda tem de consultar os dados para chegar a uma decisão final sobre a autorização ou não da venda. A CMA planeia aguardar algum tempo para "ouvir quaisquer outras opiniões", provavelmente referindo-se à Adobe. Para o efeito, a Adobe argumenta que a compra da Figma reforçaria ambas as empresas, afirmando que as aplicações da Creative Cloud obteriam algumas das funcionalidades de colaboração da Figma e vice-versa.

A empresa diz que está "profundamente empenhada" em manter a Figma como uma entidade independente e que não tem planos para alterar os preços, incluindo o nível gratuito da Figma.

Se o negócio for aprovado pelo Reino Unido, o que parece mais improvável com este relatório, a Adobe ainda tem outras batalhas a travar antes de esta fusão se concretizar oficialmente. A aquisição continua a ser objeto de uma investigação nos EUA e a UE emitiu o seu próprio aviso. Esta seria a maior aquisição de sempre da Adobe nos seus 41 anos de história. A Figma, por outro lado, é relativamente nova no mercado, tendo surgido em 2012.

